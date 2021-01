Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: het land van de gehaktmolens en de speech van Zizou.

Vijf wedstrijden op een rij is Eden Hazard de laatste weken in actie gekomen voor Real Madrid. Een 'record' is dat niet. Vorig seizoen was hij aan zijn zesde opeenvolgende match bezig toen hij eind november 2019 tegen PSG geblesseerd uitviel.

Sindsdien is zo'n onafgebroken reeks nooit meer voorgevallen. Dat het nu wél lukt, is alleszins bemoedigend voor Hazard. Op 21 dagen tijd heeft hij vijf keer speelminuten verzameld. In twee wedstrijden kwam hij aan de aftrap, drie keer viel hij in. Alleen: geen assists en geen goals. En ook geen wervelende acties.

Roberto Martínez gelooft er nog steeds in dat we Eden Hazard terug op zijn beste niveau zullen zien. Dat verkondigde hij afgelopen week nog maar eens. Mocht er een Nobelprijs uitgereikt worden voor positivisme, onze bondscoach zou die met de vingers in de neus winnen.

Intussen is het land van de windmolens van Don Quichote dat van de gehaktmolens geworden voor Eden Hazard. De Spaanse media draait onze landgenoot daar dezer dagen massaal door. Er wordt zelfs luidop de vraag gesteld of hij nog een basisplaats waard is.

Het zelfvertrouwen van Vinícius Junior zou onder het vriespunt gezakt zijn omdat hij weet dat Hazard toch altijd de voorkeur op hem krijgt. Bovendien wordt Marco Asensio, door de aanwezigheid van Hazard in het elftal, op rechts geposteerd, terwijl de Spanjaard eigenlijk beter tot zijn recht komt op links.

Is het dat allemaal wel waard? Vol blijven inzetten op een speler die op dit moment het verschil niet maakt, hoe lang kan dat blijven duren? Het is stilaan een legitieme vraag.

Boodschap van Zidane

Daags na de schaamtelijke uitschakeling in de Copa del Rey door vierdeklasser Alcoyano sprak Zinédine Zidane zijn troepen tien minuutjes toe voor de training.

De boodschap die hij in een korte speech verkondigde, kwam hierop neer: ik wil het maximale positivisme en enthousiasme voor het belangrijkste van het seizoen, namelijk La Liga en de Champions League.

Positief blijven dus! Zidane is bereid om de uitschakeling in de supercup en in de beker als accidents de parcours te beschouwen, maar hij verwacht wel een reactie van zijn team met het oog op de twee hoofdprijzen.

Dat deze spelers wel degelijk hun rug kunnen rechten, bewezen ze eerder dit seizoen al in cruciale wedstrijden. De vraag is of ze die inspanning ook kunnen doortrekken tot het einde van het seizoen. En of Eden Hazard er een vleugje ouderwetse magie aan kan toevoegen.

We blijven erin geloven. Roberto en Zinédine doen dat ook.

Vijf wedstrijden op een rij is Eden Hazard de laatste weken in actie gekomen voor Real Madrid. Een 'record' is dat niet. Vorig seizoen was hij aan zijn zesde opeenvolgende match bezig toen hij eind november 2019 tegen PSG geblesseerd uitviel. Sindsdien is zo'n onafgebroken reeks nooit meer voorgevallen. Dat het nu wél lukt, is alleszins bemoedigend voor Hazard. Op 21 dagen tijd heeft hij vijf keer speelminuten verzameld. In twee wedstrijden kwam hij aan de aftrap, drie keer viel hij in. Alleen: geen assists en geen goals. En ook geen wervelende acties. Roberto Martínez gelooft er nog steeds in dat we Eden Hazard terug op zijn beste niveau zullen zien. Dat verkondigde hij afgelopen week nog maar eens. Mocht er een Nobelprijs uitgereikt worden voor positivisme, onze bondscoach zou die met de vingers in de neus winnen.Intussen is het land van de windmolens van Don Quichote dat van de gehaktmolens geworden voor Eden Hazard. De Spaanse media draait onze landgenoot daar dezer dagen massaal door. Er wordt zelfs luidop de vraag gesteld of hij nog een basisplaats waard is. Het zelfvertrouwen van Vinícius Junior zou onder het vriespunt gezakt zijn omdat hij weet dat Hazard toch altijd de voorkeur op hem krijgt. Bovendien wordt Marco Asensio, door de aanwezigheid van Hazard in het elftal, op rechts geposteerd, terwijl de Spanjaard eigenlijk beter tot zijn recht komt op links.Is het dat allemaal wel waard? Vol blijven inzetten op een speler die op dit moment het verschil niet maakt, hoe lang kan dat blijven duren? Het is stilaan een legitieme vraag.Daags na de schaamtelijke uitschakeling in de Copa del Rey door vierdeklasser Alcoyano sprak Zinédine Zidane zijn troepen tien minuutjes toe voor de training.De boodschap die hij in een korte speech verkondigde, kwam hierop neer: ik wil het maximale positivisme en enthousiasme voor het belangrijkste van het seizoen, namelijk La Liga en de Champions League. Positief blijven dus! Zidane is bereid om de uitschakeling in de supercup en in de beker als accidents de parcours te beschouwen, maar hij verwacht wel een reactie van zijn team met het oog op de twee hoofdprijzen.Dat deze spelers wel degelijk hun rug kunnen rechten, bewezen ze eerder dit seizoen al in cruciale wedstrijden. De vraag is of ze die inspanning ook kunnen doortrekken tot het einde van het seizoen. En of Eden Hazard er een vleugje ouderwetse magie aan kan toevoegen.We blijven erin geloven. Roberto en Zinédine doen dat ook.