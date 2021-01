Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: vijf kilo Nutella en een fles ketchup, alstublieft.

Kent u Antonio Cassano nog? In zijn topjaren vormde het Italiaanse enfant terrible een dodelijk duo met Mario Balotelli, nog zo'n woelwater, bij de nationale ploeg.

De nu 38-jarige aanvaller, die in 2017 stopte met voetballen, heeft er ook een etappe bij Real Madrid op zitten. Het was niet zijn meest geslaagde periode: hij kwam in slechts 29 wedstrijden in actie en scoorde in totaal 4 keer.

De reden: een conflict met trainer Fabio Capello en een probleem met overgewicht. Dat lag niet alleen aan slechte eetgewoontes, maar ook aan een van de sponsors van Real Madrid, onthulde Cassano onlangs. 'Elke maand kregen we vijf kilo Nutella cadeau. Ik at dat rechtstreeks met een lepeltje uit de pot. In zeven maanden tijd kwam ik veertien kilo bij.'

We hebben het toch maar eens even voor u gecheckt: Nutella is géén sponsor meer van Real Madrid. Geen gratis choco dus voor Eden Hazard. En maak u geen zorgen: ook geen McDonald's of Burger King te bespeuren bij de huidige sponsors van de Koninklijke. Wél nog op de lijst: Mahou (Spaans biermerk) en Coca-Cola. U hebt het niet van ons...

90 minuten

Real Madrid heeft zich deze week rustig kunnen voorbereiden op het treffen met Levante (30 januari om 16.15 uur). Na de zure uitschakeling tegen Alcoyano stond er immers geen bekervoetbal meer op het programma, waardoor er wat minder druk op de kalender staat. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Er kan even geademd worden en dat is alleen maar in het voordeel van Eden Hazard, die rustig verder kan opbouwen. Het wordt uitkijken naar het moment dat hij nog eens 90 minuten op het veld kan staan. Dat is dit seizoen nog niet gelukt.

Gezocht: doelpunten

De 1-4-overwinning op Deportivo Alavés was nog maar de tweede wedstrijd van het seizoen waarin Real vier keer of meer scoorde. De vorige keer gebeurde dat op 31 oktober tegen Huesca (4-1). Ook toen scoorde Karim Benzema twee keer en Eden Hazard één keer.

Vorig seizoen won de Koninklijke zes keer met vier of meer doelpunten verschil, het seizoen daarvoor - waarin liefst drie trainers de revue passeerden - gebeurde dat tien keer. Er mag dus dringend nog eens uitgehaald worden.

Als het gaat over scoren, dan komt de naam Cristiano Ronaldo al snel bovendrijven. In zijn laatste seizoen in hagelwit shirt (2017/18) maakte Real in La Liga gemiddeld bijna 2,5 doelpunten per match. Nu zitten de mannen van Zizou aan 34 goals in 19 wedstrijden, ofte gemiddeld 1,78 per match.

Ook Eden Hazard, nochtans niet echt een goalgetter, wordt afgerekend op zijn statistieken. Onze landgenoot zit dit seizoen aan een schamele drie doelpunten (en nul assists). Daar moeten we wel bij vertellen dat hij nog maar 561 minuten op het veld stond; hij maakt dus 1 goal om de 187 minuten, om de twee wedstrijden zeg maar. Zo slecht is dat niet. Dat smaakt naar meer.

Misschien is het met Eden Hazard zoals met de ketchupfles van Philippe Clement. Als je er hard op blijft duwen, floept het er allemaal ineens uit. En dan komen die goals (en assists) wel.

