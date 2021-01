Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: Instagramstilte, een nieuwe tridente en de usual suspects.

Het is stil op de Instagrampagina van de pas dertig jaar geworden Eden Hazard. De laatste foto dateert al van zes weken geleden, toen Real Madrid ging winnen op het veld van Inter in de Champions League.

Het is een foto van de Real-Belg in actie, iets wat we sindsdien niet zo vaak meer gezien hebben (67 minuten om precies te zijn, gespreid over drie wedstrijden). Bijschrift bij dat beeld: Vital points in the @championsleague #halamadrid.

Bij de reacties zien we eerst een vuistje van John Terry, daarna spierbalicoontjes van Kevin Mirallas, en een derde speler die reageert is Lucas Vázquez. 'What a player!', klinkt het vol bewondering.

De ironie wil dat het voorlopig misschien wel Lucas Vázquez is die Hazard uit de basiself houdt nu hij fit lijkt. Want de 29-jarige rechtervleugelspeler mag al tien competitiewedstrijden op rij aan de aftrap komen, de laatste weken steeds meer als rechtsbuiten, zijn favoriete positie.

Daardoor verhuist Marco Asensio, eerder vaak naar rechts verbannen omdat Hazard onbetwistbaar was op links, terug naar de andere kant van het veld, waar hij zich beter in zijn sas voelt. Zo lijkt een drietand Asensio-Benzema-Vázquez in de steigers te staan.

In het begin van het seizoen droomde Zidane van de tridente Hazard-Benzema-Asensio, maar daar is hij voorlopig van afgestapt. Het is ook mogelijk dat hij onze landgenoot nu echt spaarzaam wil brengen en geen risico's met hem wil lopen.

Typeploeg

Opvallend alleszins is dat Zizou steeds meer naar een typeploeg aan het evolueren is, terwijl hij tot voor kort nog de mond vol had van roteren. Daarbij grijpt hij terug naar de usual suspects, zoals Luka Modric, Lucas Vázquez en zelfs Marcelo. De 32-jarige Braziliaan kreeg tegen Elche weer zijn kans op de linksachter, maar stelde teleur.

Zizou steunt spelers als Ramos (34), Modric (35) en Vázquez (29) ook openlijk in hun vraag om een contractverlenging en strijkt daarmee tegen de haren in van voorzitter Florentino Pérez, die de kern graag wil verjongen. Veel geloof in de aanwinsten Eder Militão, Luka Jovic, Vinícius en Rodrygo lijkt de Franse coach echter niet te hebben. En voor de teruggekeerde Martin Odegaard is er geen plaats op het stilaan onwrikbare driemansmiddenveld Kroos-Casemiro-Modric.

Kortom, Zidane zet zijn geld ongegeneerd op de ruggengraat van de ploeg die hem drie keer op rij winst in de Champions League bezorgde (2016, 2017 en 2018). Een gevaarlijke gok, want het was ook dat team dat het seizoen erop, weliswaar met Santiago Solari als coach, weggetikt werd door een dartel Ajax in het Bernabéustadion (1-4).

De dagen van veel van de spelers die toen op het veld stonden, leken geteld, maar ze zijn er twee jaar later nog steeds. Met een trainer die hen handen draagt. De vraag is dan ook of Eden Hazard zich nog in de basiself kan hijsen. Kansen zal hij zeker nog krijgen, het zal kwestie zijn van ze te grijpen. Het is stilaan showtime, Eden!

Het is stil op de Instagrampagina van de pas dertig jaar geworden Eden Hazard. De laatste foto dateert al van zes weken geleden, toen Real Madrid ging winnen op het veld van Inter in de Champions League. Het is een foto van de Real-Belg in actie, iets wat we sindsdien niet zo vaak meer gezien hebben (67 minuten om precies te zijn, gespreid over drie wedstrijden). Bijschrift bij dat beeld: Vital points in the @championsleague #halamadrid.Bij de reacties zien we eerst een vuistje van John Terry, daarna spierbalicoontjes van Kevin Mirallas, en een derde speler die reageert is Lucas Vázquez. 'What a player!', klinkt het vol bewondering. De ironie wil dat het voorlopig misschien wel Lucas Vázquez is die Hazard uit de basiself houdt nu hij fit lijkt. Want de 29-jarige rechtervleugelspeler mag al tien competitiewedstrijden op rij aan de aftrap komen, de laatste weken steeds meer als rechtsbuiten, zijn favoriete positie.Daardoor verhuist Marco Asensio, eerder vaak naar rechts verbannen omdat Hazard onbetwistbaar was op links, terug naar de andere kant van het veld, waar hij zich beter in zijn sas voelt. Zo lijkt een drietand Asensio-Benzema-Vázquez in de steigers te staan.In het begin van het seizoen droomde Zidane van de tridente Hazard-Benzema-Asensio, maar daar is hij voorlopig van afgestapt. Het is ook mogelijk dat hij onze landgenoot nu echt spaarzaam wil brengen en geen risico's met hem wil lopen. Opvallend alleszins is dat Zizou steeds meer naar een typeploeg aan het evolueren is, terwijl hij tot voor kort nog de mond vol had van roteren. Daarbij grijpt hij terug naar de usual suspects, zoals Luka Modric, Lucas Vázquez en zelfs Marcelo. De 32-jarige Braziliaan kreeg tegen Elche weer zijn kans op de linksachter, maar stelde teleur. Zizou steunt spelers als Ramos (34), Modric (35) en Vázquez (29) ook openlijk in hun vraag om een contractverlenging en strijkt daarmee tegen de haren in van voorzitter Florentino Pérez, die de kern graag wil verjongen. Veel geloof in de aanwinsten Eder Militão, Luka Jovic, Vinícius en Rodrygo lijkt de Franse coach echter niet te hebben. En voor de teruggekeerde Martin Odegaard is er geen plaats op het stilaan onwrikbare driemansmiddenveld Kroos-Casemiro-Modric. Kortom, Zidane zet zijn geld ongegeneerd op de ruggengraat van de ploeg die hem drie keer op rij winst in de Champions League bezorgde (2016, 2017 en 2018). Een gevaarlijke gok, want het was ook dat team dat het seizoen erop, weliswaar met Santiago Solari als coach, weggetikt werd door een dartel Ajax in het Bernabéustadion (1-4).De dagen van veel van de spelers die toen op het veld stonden, leken geteld, maar ze zijn er twee jaar later nog steeds. Met een trainer die hen handen draagt. De vraag is dan ook of Eden Hazard zich nog in de basiself kan hijsen. Kansen zal hij zeker nog krijgen, het zal kwestie zijn van ze te grijpen. Het is stilaan showtime, Eden!