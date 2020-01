Elke zaterdag berichten we in 'de tuin van Eden' over diens belevenissen bij Real Madrid. Deze week: over fitnessen en concentratie voor de wedstrijden.

'Hasta pronto!', lacht Eden Hazard met een knipoog terwijl hij zich uitleeft op een hometrainer in Valdebebas, het oefencomplex van Real Madrid. Het is een filmpje dat via Marca verspreid wordt. Tot zover de mythe dat de Belg nog nooit de binnenkant van een fitnesszaal gezien heeft.

Of het echt 'tot gauw' wordt, is nog maar de vraag. De match van de terugkeer zou de derby tegen Atlético moeten worden, op zaterdag 1 februari. Tijd genoeg om warm te draaien voor de week van de waarheid eind die maand: op woensdag 26 februari ontvangt Real Manchester City in de Champions League en op zondag 1 maart komt FC Barcelona over de vloer.

Ondertussen is er alweer een kleedkamerverhaal over de Eden Hazard van bij Chelsea naar buiten gesijpeld. Nadat vorige maand Robert Green, de derde keeper van The Blues, vertelde hoe Hazard gewoon zijn zin deed onder Maurizio Sarri kwam nu Filipe Luis op de proppen met een anekdote.

De Braziliaanse linksachter had een uitgebreid gesprek met 2AngryMen TV . Daarin overliep hij zijn carrière en benadrukte hij dat voor hem concentratie voor een wedstrijd heel belangrijk was om nadien te kunnen presteren op het veld. 'Altijd op je smartphone je Facebook of Instagram zitten checken, dat haalt je uit je concentratie... Een speler moet zijn ogen altijd open houden', vertelde de ex-speler van Atlético Madrid.

Vandaar dat het gedrag van Eden Hazard hem ook zo verbaasde. 'Eden speelde Mario Kart in de kleedkamer. Als de conditietrainer kwam zeggen dat de opwarming over tien minuten zou beginnen, bleef hij gewoon spelen. Hij had zich nog niet eens omgekleed.'

Nog straffer vond Luis de reactie van de Belg: 'Rustig, geef me straks maar de bal, geen probleem.'

