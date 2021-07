Vanavond beginnen de eerste kwartfinales van EURO 2020. Drie weetkes over Spanje-Zwitserland en België-Italië.

Zwitserse uitschuiver

Om 18 uur staat er een voorgerecht op het menu voor de Belgische voetbalfan met Spanje-Zwitserland. Een onverwachte kwartfinale in Sint-Petersburg nadat de Zwitsers Frankrijk versloeg na penalty's in de vorige ronde. Voor Spanje lijkt het op het eerste gezicht een makkelijk te klaren klus, want in de 22 eerdere duels kwam La Roja er 16 keer als winnaar uit. Zwitserland, daarentegen, was nog maar één keer de betere.

Die ene zege was wel een belangrijke, of toch een erg mooie voor de Zwitsers. We schrijven 16 juni 2010 wanneer beide landen tegenover elkaar staan op de eerste speeldag van de groepsfase. De Europese kampioen is de grote favoriet tegen de 'Nati', maar ze verslikken zich die dag in de tegenstander. Spanje kan geen enkele keer scoren, Zwitserland slaagt daar één keer in via Gelson Fernandes. De Spanjaarden begonnen dus op een valse noot aan het WK, maar kon het tij verderop in het toernooi nog helemaal keren en zelfs de finale winnen van Nederland... met 1-0.

De enige speler die vanavond op het veld de wedstrijd tegen Zwitserland in 2010 nog kan navertellen is Sergio Busquets. Bij de Zwitsers is iedereen al gestopt in de tussentijd.

Eens goed uithalen

Spanje kwam op dit EK in de eerste twee wedstrijden erg moeilijk tot scoren met een 0-0 tegen Zweden en een 1-1 tegen Polen. Maar toen ontplofte de ketchupfles - of de cavafles voor de Spanjaarden - ineens. 10 doelpunten in 2 wedstrijden volgden. Eerst een 5-0 tegen Slovakije, daarna een 3-5 tegen Kroatië. Het record van meeste goals door één land in een EK-wedstrijd haalden de Spanjaarden daarmee niet. In 2000 scoorde Nederland namelijk 6 keer (6-1) tegen Joegoslavië in de kwartfinale. Meer nog, al drie keer eerde won een land met 5-0 op een Europees kampioenschap. Frankrijk deed het tegen België in 1984, Denemarken op hetzelfde EK tegen Joegoslavië en Zweden tegen Bulgarije op EURO 2004.

Er werd ook al meer gescoord in een wedstrijd dan de 3-5 tussen Kroatië en La Roja. Het record staat op naam van de halve finale op het EK 1960 - de allereerste wedstrijd ooit op een EK-eindronde - die eindigde op 4-5 tussen Frankrijk en Joegoslavië. De Fransen speelden toen thuis voor een uitzinnig publiek en stonden een kwartier voor tijd ook 4-2 voor, maar in een dolle vijf minuten ging Joegoslavië op en over de Fransen en wonnen dus uiteindelijk met 4-5. Leuke binnenkomer voor het nieuwe landentoernooi.

Dat de Spanjaarden in twee opeenvolgende EK-wedstrijden vijf keer scoorden, is dan weer wel een record.

Vier kwartfinales op rij

Om 21 uur is er dan het grote moment, de kwartfinale tussen België en Italië in München. Voor de Belgen is het al de vierde kwartfinale op rij op een groot toernooi sinds 2014. Op het WK in Brazilië en het EK in 2016 was dat het eindstation tegen respectievelijk Argentinië en Wales, in Rusland gingen we toen door tegen de Brazilianen van Neymar. Een knappe prestatie, want niemand deed in dezelfde periode beter.

Een record is het echter niet. Als we tellen vanaf het WK in 1994 (met de eerste kwartfinale op een EK in 1996), zijn er nog drie landen die een dergelijke reeks kunnen voorleggen. Nederland en Frankrijk haalden er ook al eens vier op rij. Nederland deed dat tussen van 1994 tot 2000, Frankrijk dan weer van 2012 tot 2018. Les Bleus hadden de Belgen voor kunnen blijven bij winst tegen Zwitserland, maar dat viel anders uit.

Het record is echter in handen van Duitsland. De Mannschaft stond in de kwartfinale van 2006 tot 2016. De Duitsers zijn ook echte toernooispelers, want sinds 1994 stonden ze al in 10 van de 14 grote toernooien in de kwartfinale.

Van de Belgen is er pas een spoor te vinden vanaf 2014. De laatste kwartfinale daarvoor dateerde al van 1986 op het WK in Mexico. Dat was overigens de enige kwartfinale die we voor 1994 speelden. Ook al omdat het EK voor 1996 dat niet kende. België stond namelijk wel al twee keer in de halve finale van een Europees kampioenschap, in 1972 (toernooi begon met halve finales) en 1980 (na de groepsfase volgde de halve finale).

