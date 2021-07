Onze Rode Duivels staan vanavond om 21 uur in München tegenover Italië, een finale avant-la-lettre op dit EK. Tien cijfers zodat u helemaal mee bent voor de wedstrijd.

22

Zoveel keer stonden België en Italië voor deze kwartfinale al tegenover elkaar. Voor de Belgen waren dat geen al te prettige confrontaties, want de Italianen wonnen maar liefst 14 keer. Vier duels eindigden op een gelijkspel, evenveel wedstrijden konden de Rode Duivels winnen.

Het eerste duel was in 1913, toen Italië aan een zegereeks van zes wedstrijden begon. Pas in 1952 pakten de Belgen hun eerste zege tegen de Azzurri. De laatste partij is nog niet zo lang geleden: op 13 juni 2016 op het EK in Frankrijk won Italië de eerste wedstrijd in de groep van België met 0-2. De laatste overwinning van de Rode Duivels is dan weer geleden van 2015, toen het 3-1 eindigde in een vriendschappelijke wedstrijd.

Maar liefst 43 keer scoorden de Italianen al in de onderlinge matchen, ongeveer 2 goals per partij. De grootse overwinning was een 6-1 in 1938. België, daarentegen, kon nog maar 24 keer de netten doen trillen. Onze grootste overwinning op de Italianen was een 3-1 in 1999 en 2015. Bij die laatste scoorden trouwens Jan Vertonghen, Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne, de enigen van de huidige Rode Duivels die al konden scoren tegen de Squadra.

1972

Een van de meest memorabele wedstrijden is zonder twijfel de dubbele confrontatie in de kwartfinale voor het EK in 1972. Die wedstrijd hoorde nog niet bij de eindronde, want toen werd die enkel gespeeld door de beste vier landen. De kwartfinale was dus de laatste voorronde.

Daarin kwam België uit tegen Italië, de toenmalige regerende Europees kampioen. Een zware dobber voor bondscoach Raymond Goethals. De heenwedstrijd eindigde op 0-0 in San Siro. Goethals koos voor een uiterst verdedigende aanpak, iets wat hem in die tijd nog een waarschuwing van de UEFA opleverde. De Belgische bondscoach moest trouwens ook een deel vanuit de kleedkamer zien, omdat hij zelf een doorgebroken Italiaan afstopte. Daarna werd hij weggeleid werd door de Italiaanse politie. De wedstrijd volgde hij toen via een raampje met tralies, dat uitkeek op het veld.

Maar ook in de terugwedstrijd was Goethals niet meteen overtuigd van de aanvallende aanpak. Toch won België met 2-1 na doelpunten van Paul Van Himst en Wilfried Van Moer. Een penaltygoal van Luigi Riva kwam te laat om het de Rode Duivels nog moeilijk te maken. Achteraf kwam er wel nog slecht nieuws, want Van Moer had een ernstige blessure opgelopen en moest het EK - in eigen land nota bene - aan zich voorbij laten gaan. Uiteindelijk werd België derde.

Kom meer te weten over het EK 1972 in onze podcast Studio Henri!

1

Laten we het maar wat meer hebben over deze confrontatie. Met België en Italië staan twee uitstekende verdedigingen tegenover elkaar. Nog maar 1 keer werden ze gepasseerd op dit EK, enkel Engeland wist zijn netten al vier wedstrijden proper te houden. En ook op scorend vlak zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd. België scoorde al 8 keer, de Italianen zitten aan 9.

14

Bij de Italianen wordt de verdediging - en bij uitbreiding de hele ploeg - gedragen door de 36-jarige Giorgio Chiellini. De verdediger van Juventus begon al aan zijn vierde EK, enkel Cristiano Ronaldo doet beter met 5, en heeft al 14 duels op een Europees Kampioenschap achter de rug. Vanavond begint hij aan zijn 15e. Daarmee zit hij recordhouder Gianluigi Buffon op de hielen. De legendarische doelman kwam in zijn internationale carrière aan 17 EK-duels.

Giorgio Chiellini kan nog op dit EK recordhouder in aantal EURO-wedstrijden worden bij Italië. © GETTY

34,2

Zoveel is de gemiddelde leeftijd van de Belgische en Italiaanse centrale verdedigers samen. Het gaat om Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (34), Toby Alderweireld (32), Leonardo Bonucci (34) en Chiellini (36). Verdedigers met ervaring, dat mag duidelijk zijn.

Voor de rest zijn de Italianen wel wat jonger dan de Rode Duivels. Met een gemiddelde van 27,8 jaar staan ze wat onder de Belgen, die er al 29,1 op de teller hebben staan.

30

Zoveel doelpunten maakte Romelu Lukaku vorig seizoen over alle competities heen bij Inter. 24 daarvan scoorde hij in de Serie A. Alle ogen van de Italianen zullen dus voornamelijk op de spits van de Rode Duivels gericht zijn.

Bij de Italianen wordt dan weer verwacht dat Ciro Immobile, de man van Lazio Roma, voor de goals zorgt. Hij was dit seizoen goed voor 20 goals, maar won in 2019 de Europese Gouden Schoen nadat hij 36 keer wist te scoren in de Serie A.

4

Zoveel wedstrijden, of 100% van de partijen, wonnen beide ploegen al op dit EK. Daarmee zijn ze de enige landen die daarin slaagden. Bovendien zijn de Belgen de enige overgebleven ploeg die al zijn matchen wist te winnen binnen de 90 minuten.

Het gebeurt echter niet vaak dat een land met 9/9 na de groepsfase en winst in alle wedstrijden het EK wint. Enkel Spanje in 2008 slaagde daarin. Daarvoor was het al geleden van 1984, toen Frankrijk Europees kampioen werd door alle wedstrijden te winnen. Maar zij hadden nog geen 9/9 in die periode, aangezien een overwinning toen nog maar twee punten opleverden. Zij hadden dus 6/6 in een groep met Denemarken, Joegoslavië en Denemarken.

Romelu Lukaku scoorde 24 keer in de Italiaanse competitie, hem kennen ze dus bij de Squadra Azzurra. © Belga Image

87

Zoveel schoten vuurden de Italianen al af in de vier voorbije EK-duels. Geen enkel land doet momenteel beter, al waren wel slechts 23 daarvan op doel. Daarin doen ze duidelijk beter dan Belgen, die nog wat moeite hebben op dit EK met kansen creëren of op doel schieten. Onze Rode Duivels staan pas op een 18e plek met 38 schoten, waarvan 16 op doel. Daarmee doen ze slechter dan onder meer Turkije (39) en Schotland (42). Tijd om iets aan die statistiek te doen!

33,8

Zoveel bedroeg de topsnelheid van Leonardo Spinazzola in een van de vier voorbije duels, volgens de site van de UEFA. Niemand zou beter doen, ook niet een Kylian Mbappé tegen Mats Hummels tijdens de openingswedstrijd van Frankrijk tegen Duitsland.

Bij de Belgen staat een opvallende naam op de eerste plek: Jan Vertonghen. De verdediger van Benfica wordt door iedereen de traagste van onze verdedigers genoemd, maar behaalde wel al een maximumsnelheid van 32,6 km/u. Toch niet zo traag, dan?

25

Zoveel spelers uit de Serie A zitten in beide kernen tezamen. Niet zo verwonderlijk, want 23 van de 26 Italianen spelen nog in eigen land. Bij de Belgen staan Romelu Lukaku en Dries Mertens tegenover het land dat hen te eten geeft. Italië is trouwens het land met de meeste spelers uit de eigen competitie.

Zoveel keer stonden België en Italië voor deze kwartfinale al tegenover elkaar. Voor de Belgen waren dat geen al te prettige confrontaties, want de Italianen wonnen maar liefst 14 keer. Vier duels eindigden op een gelijkspel, evenveel wedstrijden konden de Rode Duivels winnen.Het eerste duel was in 1913, toen Italië aan een zegereeks van zes wedstrijden begon. Pas in 1952 pakten de Belgen hun eerste zege tegen de Azzurri. De laatste partij is nog niet zo lang geleden: op 13 juni 2016 op het EK in Frankrijk won Italië de eerste wedstrijd in de groep van België met 0-2. De laatste overwinning van de Rode Duivels is dan weer geleden van 2015, toen het 3-1 eindigde in een vriendschappelijke wedstrijd.Maar liefst 43 keer scoorden de Italianen al in de onderlinge matchen, ongeveer 2 goals per partij. De grootse overwinning was een 6-1 in 1938. België, daarentegen, kon nog maar 24 keer de netten doen trillen. Onze grootste overwinning op de Italianen was een 3-1 in 1999 en 2015. Bij die laatste scoorden trouwens Jan Vertonghen, Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne, de enigen van de huidige Rode Duivels die al konden scoren tegen de Squadra.Een van de meest memorabele wedstrijden is zonder twijfel de dubbele confrontatie in de kwartfinale voor het EK in 1972. Die wedstrijd hoorde nog niet bij de eindronde, want toen werd die enkel gespeeld door de beste vier landen. De kwartfinale was dus de laatste voorronde.Daarin kwam België uit tegen Italië, de toenmalige regerende Europees kampioen. Een zware dobber voor bondscoach Raymond Goethals. De heenwedstrijd eindigde op 0-0 in San Siro. Goethals koos voor een uiterst verdedigende aanpak, iets wat hem in die tijd nog een waarschuwing van de UEFA opleverde. De Belgische bondscoach moest trouwens ook een deel vanuit de kleedkamer zien, omdat hij zelf een doorgebroken Italiaan afstopte. Daarna werd hij weggeleid werd door de Italiaanse politie. De wedstrijd volgde hij toen via een raampje met tralies, dat uitkeek op het veld. Maar ook in de terugwedstrijd was Goethals niet meteen overtuigd van de aanvallende aanpak. Toch won België met 2-1 na doelpunten van Paul Van Himst en Wilfried Van Moer. Een penaltygoal van Luigi Riva kwam te laat om het de Rode Duivels nog moeilijk te maken. Achteraf kwam er wel nog slecht nieuws, want Van Moer had een ernstige blessure opgelopen en moest het EK - in eigen land nota bene - aan zich voorbij laten gaan. Uiteindelijk werd België derde.Laten we het maar wat meer hebben over deze confrontatie. Met België en Italië staan twee uitstekende verdedigingen tegenover elkaar. Nog maar 1 keer werden ze gepasseerd op dit EK, enkel Engeland wist zijn netten al vier wedstrijden proper te houden. En ook op scorend vlak zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd. België scoorde al 8 keer, de Italianen zitten aan 9.Bij de Italianen wordt de verdediging - en bij uitbreiding de hele ploeg - gedragen door de 36-jarige Giorgio Chiellini. De verdediger van Juventus begon al aan zijn vierde EK, enkel Cristiano Ronaldo doet beter met 5, en heeft al 14 duels op een Europees Kampioenschap achter de rug. Vanavond begint hij aan zijn 15e. Daarmee zit hij recordhouder Gianluigi Buffon op de hielen. De legendarische doelman kwam in zijn internationale carrière aan 17 EK-duels. Zoveel is de gemiddelde leeftijd van de Belgische en Italiaanse centrale verdedigers samen. Het gaat om Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (34), Toby Alderweireld (32), Leonardo Bonucci (34) en Chiellini (36). Verdedigers met ervaring, dat mag duidelijk zijn. Voor de rest zijn de Italianen wel wat jonger dan de Rode Duivels. Met een gemiddelde van 27,8 jaar staan ze wat onder de Belgen, die er al 29,1 op de teller hebben staan.Zoveel doelpunten maakte Romelu Lukaku vorig seizoen over alle competities heen bij Inter. 24 daarvan scoorde hij in de Serie A. Alle ogen van de Italianen zullen dus voornamelijk op de spits van de Rode Duivels gericht zijn. Bij de Italianen wordt dan weer verwacht dat Ciro Immobile, de man van Lazio Roma, voor de goals zorgt. Hij was dit seizoen goed voor 20 goals, maar won in 2019 de Europese Gouden Schoen nadat hij 36 keer wist te scoren in de Serie A. Zoveel wedstrijden, of 100% van de partijen, wonnen beide ploegen al op dit EK. Daarmee zijn ze de enige landen die daarin slaagden. Bovendien zijn de Belgen de enige overgebleven ploeg die al zijn matchen wist te winnen binnen de 90 minuten. Het gebeurt echter niet vaak dat een land met 9/9 na de groepsfase en winst in alle wedstrijden het EK wint. Enkel Spanje in 2008 slaagde daarin. Daarvoor was het al geleden van 1984, toen Frankrijk Europees kampioen werd door alle wedstrijden te winnen. Maar zij hadden nog geen 9/9 in die periode, aangezien een overwinning toen nog maar twee punten opleverden. Zij hadden dus 6/6 in een groep met Denemarken, Joegoslavië en Denemarken.Zoveel schoten vuurden de Italianen al af in de vier voorbije EK-duels. Geen enkel land doet momenteel beter, al waren wel slechts 23 daarvan op doel. Daarin doen ze duidelijk beter dan Belgen, die nog wat moeite hebben op dit EK met kansen creëren of op doel schieten. Onze Rode Duivels staan pas op een 18e plek met 38 schoten, waarvan 16 op doel. Daarmee doen ze slechter dan onder meer Turkije (39) en Schotland (42). Tijd om iets aan die statistiek te doen!Zoveel bedroeg de topsnelheid van Leonardo Spinazzola in een van de vier voorbije duels, volgens de site van de UEFA. Niemand zou beter doen, ook niet een Kylian Mbappé tegen Mats Hummels tijdens de openingswedstrijd van Frankrijk tegen Duitsland.Bij de Belgen staat een opvallende naam op de eerste plek: Jan Vertonghen. De verdediger van Benfica wordt door iedereen de traagste van onze verdedigers genoemd, maar behaalde wel al een maximumsnelheid van 32,6 km/u. Toch niet zo traag, dan?Zoveel spelers uit de Serie A zitten in beide kernen tezamen. Niet zo verwonderlijk, want 23 van de 26 Italianen spelen nog in eigen land. Bij de Belgen staan Romelu Lukaku en Dries Mertens tegenover het land dat hen te eten geeft. Italië is trouwens het land met de meeste spelers uit de eigen competitie.