FC Barcelona heeft de toestemming gekregen van La Liga om in de komende dagen een vervanger aan te trekken voor de geblesseerde Ousmane Dembélé. Het zette het licht op groen voor Barça om een medische joker te halen.

Dembélé werd op 11 februari geopereerd aan de hamstrings en zal een zestal maanden moeten revalideren. De Franse aanvaller mist daardoor ook het EK. Barcelona stuurde vorige week zijn dossier door naar de medische commissie van La Liga.

De medische joker laat toe dat een club, in uitzonderlijke gevallen, een speler mag aantrekken buiten de gebruikelijke transferperiodes. Het moet wel gaan om een speler uit de Spaanse competitie of iemand zonder club.

Barça zag vorige maand al zijn Uruguayaanse aanvaller Luis Suarez uitvallen met een knieblessure. Hij staat zo'n vier maanden aan de kant. Carles Perez werd dan weer uitgeleend aan AS Roma. Daardoor blijven voorin alleen Lionel Messi, Antoine Griezmann en de piepjonge Ansu Fati over.

Volgens de Spaanse media hebben de Catalanen meerdere spelers in het vizier. Onder hen de Braziliaan Willian José (Real Sociedad), de Spanjaarden Angel Rodriguez (Getafe) en Lucas Perez (Alavés), de Kroaat Ante Budimir (Mallorca) en de Deen Martin Braithwite (Leganes).

