Zaterdag won Flamengo de spannende finale van de Copa Libertadores tegen River Plate, gisteren werden ze ook kampioen in Brazilië omdat een concurrent verloor.

De Braziliaanse voetbalclub Flamengo is een dag na het veroveren van de Copa Libertadores, zonder zelf te spelen, ook landskampioen geworden. Titelconcurrent Palmeiras verloor thuis met 2-1 van Gremio en daardoor is koploper Flamengo niet meer te achterhalen. Met nog vier wedstrijden op het programma bedraagt de voorsprong van Flamengo op achtervolgers Santos en Palmeiras dertien punten.

De laatste landstitel van Flamengo dateerde van 2009. Vorig seizoen werd Palmeiras kampioen.

Voor Flamengo breekt een week van feest aan, want zaterdagavond werd in Peru ten koste van de Argentijnse club River Plate (2-1) de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika, gewonnen. De spelers van Flamengo werden in Rio de Janeiro als helden onthaald. Door de winst van de Copa Libertadores mag Flamengo deelnemen aan het WK voor clubteams, dat volgende maand doorgaat in Qatar.

