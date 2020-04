De Nederlandse Eredivisie bestaat na de zomer uit dezelfde achttien clubs als dit seizoen. De KNVB heeft vrijdag besloten dat er omwille van het vroegtijdig stopzetten van de competitie door de coronacrisis geen clubs degraderen uit of promoveren naar de hoogste voetbalklasse.

Dat is vooral goed nieuws voor RKC en ADO Den Haag, de hekkensluiter en nummer voorlaatst van de Eredivisie. SC Cambuur en De Graafschap, de nummer 1 en 2 van de Eerste Divisie, lopen promotie mis. Zij kunnen nog wel naar de rechter stappen.

Het bestuur betaald voetbal in Nederland moest een beslissing nemen omdat het seizoen vanwege het coronavirus niet meer kan worden uitgespeeld.

RKC was na 26 speelronden hekkensluiter in de Eredivisie, met slechts 15 punten. ADO Den Haag stond voorlaatste met 19 punten. PEC Zwolle en Fortuna Sittard, de nummers 15 en 16, hadden met 26 punten al redelijk afstand genomen.

Bij het team uit Waalwijk staan met Dylan Seys, Anas Tahiri, Hannes Delcroix, Lennerd Daneels en Nando Nöstlinger vijf Belgen onder contract. ADO Den Haag huurt momenteel Laurens De Bock van Leeds United.

RKC promoveerde vorig jaar naar de Eredivisie. ADO speelt sinds 2008 op het hoogste niveau. De advocaat van de club uit Den Haag kondigde afgelopen week aan naar de rechter te zullen stappen als ADO als degradant zou worden aangewezen.

SC Cambuur ontbreekt al vier jaar in de Eredivisie. De Graafschap degradeerde vorig seizoen naar de Eerste Divisie.

Geen kampioen

Dezelfde redenering geldt ook voor de kampioen. Ook daar beslist de KNVB dat er geen wordt aangeduid.

Ajax is wel de nummer 1, op basis van een beter doelsaldo dan het AZ van onze landgenoot Stijn Wuytens. De club uit Amsterdam krijgt daardoor het beste ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Ajax plaatst zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van het kampioenenbal als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich in eigen land ook weer voor de Champions League weet te plaatsen. Dat is onzeker omdat het niet bekend is of de Champions League en alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld.

Voor AZ, dat dit seizoen tweemaal won van Ajax, begint het Europese avontuur in het nieuwe voetbaljaar in de tweede voorronde van de Champions League.

