Gianluigi Buffon keert terug naar zijn eerste profclub Parma, zo bevestigt de 43-jarige Italiaanse doelman zelf.

'Gigi' kondigde onlangs zijn afscheid bij Juventus aan, maar over zijn toekomst was nog niets bekend. Hij bergt zijn handschoenen zoals verwacht dus nog niet op en gaat weer aan de slag bij Parma, waar hij zijn profdebuut vierde.

Volgens de Italiaanse pers ondertekent hij een contract voor twee seizoenen.

Donderdag maakte Buffon het nieuws zelf bekend in een filmpje op de sociale media van de club. 'Ik ben terug', zegt hij.

Voor Parma debuteerde Buffon in 1995 op 17-jarige leeftijd in de Serie A. Hij won met de club de UEFA Cup en de Beker van Italië in 1999. In 2001 trok hij naar Juventus, waar hij uitgroeide tot een monument. Na een seizoen bij Paris Saint-Germain (2018-19) keerde hij terug naar de Oude Dame.

Met 657 wedstrijden op de teller is hij de recordhouder in de Serie A.

