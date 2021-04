Het comité voor nationale teams van de Europese Voetbalconfederatie UEFA beveelt de uitbreiding van de selecties voor het komende EK voetbal aan, zo weet de Britse krant The Times dinsdag. Daardoor zouden de bondscoaches van de voor EURO 2020 gekwalificeerde landen niet langer 23, maar wel 26 spelers kunnen selecteren.

De verwachting is dan ook dat de UEFA begin komende maand het licht op groen zet. Het EK begint op 11 juni. Tien dagen eerder moeten de selecties rond zijn.

Heel wat bondscoaches hadden het onderwerp de voorbije maanden aangekaart. Roberto Martinez liet na het WK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland optekenen voorstander te zijn van EK-kernen van 26 of 27 spelers. Op die manier wil hij de belasting voor de spelers, die in deze coronatijden in een recordtempo wedstrijden afhaspelen, naar beneden brengen.

'Ikzelf en de Belgische bond steunen het idee om met selecties van bijvoorbeeld 26 spelers, en niet 23, naar het EK te gaan. Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel doelman meepakken. We hebben dat al besproken met andere coaches, zoals die van Engeland en Italië', zei de bondscoach eind maart.

