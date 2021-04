Door voorlopig zijn Spurs in handen van Ryan Mason te geven, heeft Daniel Levy, de eigenaar van Tottenham, nog enkele weken om een opvolger voor José Mourinho te vinden. De kans dat Roberto Martínez na het EK naar Londen trekt, wordt op die manier groter. Een woordje uitleg.

De dag na het ontslag van José Mourinho bij Tottenham kondigden de Spurs de benoeming van Ryan Mason op de post van T1 aan. De ex-trainer van de U19 van Tottenham zal aanblijven tot het einde van het seizoen. De man die sinds de match van woensdag tegen Southampton de eerste hoofdcoach onder de 30 jaar is tijdens een Premier Leaguematch, heeft het perfecte profiel voor een interim-trainer.Daarmee staat nu al vast dat het een bewogen zomer zal worden voor Daniel Levy, de puissant rijke eigenaar van de Spurs. En op die manier kan ook Roberto Martínez blijven dromen van een job in Engeland. Sport/Voetbalmagazine onthulde op 23 maart al dat de bondscoach onlangs in contact stond met Pini Zahavi. De Israëlische supermakelaar, die dicht bij Daniel Levy staat, heeft volgens onze bronnen een mandaat van Martínez gekregen om voor hem na het EK een Europese club van enige standing te vinden. Op dit moment lijkt Tottenham de meest geloofwaardige piste voor de toekomst van onze bondscoach, die wel bij de Belgische voetbalbond bevestigd heeft dat hij in elk geval aan het hoofd van de Rode Duivels zal staan tijdens het EK. Het is nog een beetje koffiedik kijken, maar er zijn toch aanwijzingen dat Martínez na het EK weleens richting Londen zou kunnen trekken. Zo was het Pini Zahavi die José Mourinho in november 2019 een plaatsje op de bank bij Tottenham bezorgde. Ook Pierre-Emile Höjbjerg verhuisde afgelopen zomer onder impuls van de Israëliër van Southampton naar de Spurs. Daniel Levy zal in het contract voor de opvolger van Mourinho alleszins een iets lager bedrag in de ontslagclausule opnemen. Levy moet aan de Portugees na zijn ontslag de hallucinante som van 23 miljoen euro uitbetalen (in 18 schijven).