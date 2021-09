Granit Xhaka heeft een zware blessure aan de rechterknie opgelopen en zal naar verwachting tot drie maanden buiten strijd zijn. Dat heeft zijn club Arsenal woensdag bekendgemaakt. Na grondige onderzoeken bleek echter wel dat de aanvoerder van het Zwitserse nationale voetbalelftal geen operatie nodig zal hebben.

Xhaka werd afgelopen weekend in de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur geblesseerd gewisseld na een duel met Lucas Moura. Zijn langdurige blessure betekent dat de 29-jarige middenvelder niet alleen lang niet met Arsenal in actie kan komen, maar ook niet met de Zwitserse nationale ploeg in de beslissende fase van de WK-kwalificatie met de laatste vier wedstrijden in oktober en november tegen Noord-Ierland, Litouwen, Italië en Bulgarije. Xhaka had de laatste wedstrijden al gemist door een corona-infectie.

De blessure van Xhaka zorgt mogelijk wel voor meer speelkansen voor Albert Sambi Lokonga. De 21-jarige Belg, afgelopen zomer overgekomen van RSC Anderlecht, viel tegen de Spurs in het slot in voor de geblesseerde Xhaka.

