De hersenoperatie die de Argentijnse voetballegende Diego Maradona dinsdag in Buenos Aires onderging, is succesvol verlopen. Dat meldde de behandelende arts. Bij de 60-jarige oud-wereldkampioen werd tijdens een anderhalf uur durende operatie een bloedstolsel in de hersenen verwijderd.

'Ik heb de bloedprop met succes kunnen verwijderen en Diego heeft goed op de ingreep gereageerd', verklaarde dokter Leopoldo Luque buiten het hospitaal, waar fans van de voetballer zich hadden verzameld. Hoelang Maradona zal moeten herstellen, is nog niet duidelijk. Allicht zal hij minstens een paar maanden nodig hebben om er weer bovenop te komen.

Maradona werd dinsdag van het ziekenhuis in La Plata overgebracht naar naar een gerenommeerde kliniek in Olivos, een buitenwijk van de hoofdstad. De voormalige voetballer was in het ziekenhuis opgenomen met bloedarmoede en lichte uitdrogingsverschijnselen, maar tijdens onderzoeken kwam een subduraal hematoom aan het licht, een bloeding tussen het harde hersenvlies en het spinnenwebvlies. Dat maakte een operatie noodzakelijk. 'Maar het is een routineoperatie', benadrukte dokter Luque. 'Een maand geleden hadden we al een hersenscan uitgevoerd. We beslisten dat nu opnieuw te doen en zo zagen we dat hij een bloeding heeft gehad', legde de arts uit aan de Argentijnse editie van Marca.

Het was niet de eerste keer dat Maradona met spoed onder het mes moest. De Argentijn sukkelt al jaren met de gezondheid en gaf vorige week vrijdag al geen al te beste indruk, toen hij ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag even aan de kant van het veld verscheen bij Gimnasia, het team uit La Plata waar hij trainer is. Voor het overige verschijnt 'Pluisje' amper in het openbaar, omdat het gevaar op besmetting met het coronavirus in het door het longvirus zwaar getroffen Argentinië te groot is. Gezien zijn gezondheidstoestand is Maradona immers risicopatiënt.

Pluisje heeft dan ook een hele medische voorgeschiedenis en flirtte al meermaals met de dood. Twintig jaar geleden kreeg hij in Punta del Este een zware hartaanval na een overdosis en volgde er een lange ontwenningskuur in Cuba, destijds hem aangeraden door zijn goede vriend wijlen Fidel Castro. Vier jaar later woog Maradona echter al meer dan honderd kilogram en volgde een tweede hartaanval, deze keer in Buenos Aires. Opnieuw kwam hij er echter zonder al te veel kleerscheuren door. Een maagverkleining hielp hem nadien af te vallen. Drie jaar later lag hij al opnieuw in het ziekenhuis, deze keer na een alcoholvergiftiging. De laatste jaren sukkelt hij vooral met de maag en beide knieën.

