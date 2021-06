Oostenrijk heeft zondag een 3-1-zege geboekt. Invallers Gregoritsch en Arnautovic braken in het slotkwartier de ban tegen het moedige Noord-Macedonië, dat in de Roemeense hoofdstad Boekarest zijn EK-debuut maakte.

Noord-Macedonië is er voor het eerst bij op een EK. De emoties laaiden hoog op bij spelers, fans en de talrijke supporters toen hun volkslied weerklonk in de Arena Nationala. Dat enthousiasme zette zich door op de groene mat. Noord-Macedonië zette een stevig blok en probeerde bij momenten te prikken.

Oostenrijk eiste het meeste balbezit op, maar vond geen gaatje. Tot de 18de minuut, toen Sabitzer met een strakke voorzet Lainer aan de tweede paal vond. De winger van Mönchengladbach liet de kans niet liggen.

Tien minuten later hingen de bordjes echter alweer in evenwicht. De 37-jarige Pandev profiteerde van geklungel in de Oostenrijkse defensie en kroonde zichzelf tot tweede oudste doelpuntenmaker ooit op een EK-eindronde.

Remonte in de tweede helft

Macedonië begon ook aan de tweede helft met tonnen overgave, maar werd gaandeweg toch meer achteruit gedrukt door de Oostenrijkers. Invaller Gregoritsch kwam met een kopbal dicht bij een tweede Oostenrijkse treffer, maar Dimitrievski hield zijn netten schoon. Noord-Macedonië bleef in de partij en kon enkele keren gevaarlijk prikken. In de 78ste minuut viel de goal toch aan de overkant. De mee opgerukte Alaba schilderde vanop de linkerflank een prima voorzet tussen keeper en verdediging, Gregoritsch tikte voor Dimitrievski de 2-1 tegen de touwen. Macedonië kon geen vuist meer maken en in de slotminuten zette een andere invaller, enfant terrible Arnautovic, de einduitslag op het bord.

Voor Oostenrijk was het in de derde keer in de laatste vier edities de eerste overwinning.

