Donderdag kan Juventus voor de negende opeenvolgende keer kampioen worden. Het gaat hoe dan ook door met trainer Sarri.

Na het gelijkspel tegen Sassuolo (3-3) vorige woensdag 15 juli gingen er rond Juventus stemmen op dat de club de positie van trainer Maurizio Sarri in vraag zou stellen. Toen kort daarna Realvoorzitter Florentino Pérez wat onduidelijkheid schiep over de toekomst van coach Zinédine Zidane - 'met hem weet je maar nooit' - kwam de geruchtenmolen op gang. Zou Sarri al na één jaar naar de uitgang begeleid worden en zou Zidane, ooit één van de duurste en meest prestigieuze spelers bij Juventus, hem opvolgen?

Nee, dus.

Een week later zijn alle plooien alweer glad gestreken.

Kort voor de o zo belangrijke titelwedstrijd Juventus-Lazio van maandagavond stak technisch directeur Fabio Paratici, zijn nek wel erg ver uit door vlakaf te stellen dat, wat er ook gebeurde, 'Maurizio Sarri de man zou zijn die ook volgend seizoen op de trainersbank van Juventus zou zitten.' De geruchten werden dus meteen de kop ingedrukt. Geen Zidane volgend jaar in Turijn.

Een uitspraak die op dat moment niet zonder risico was, want met een zege had Lazio de titelstrijd weer helemaal kunnen opengooien. Alleen kampt de Romeinse club, die voor de corona-crisis dé Italiaanse club in vorm was, na de hervatting met veel pech en tal van blessures, waardoor coach Simone Inzaghi al een paar weken met amper een half basisteam kan aantreden.

Desondanks bleef de spanning in Turijn tot in de slotminuut overeind. Pas na 97 minuten kon Paratici opgelucht adem halen. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Juventus al een kans om donderdag voor de negende opeenvolgende keer Italiaans kampioen te worden. Dat kan enkel als Inter, dat na de uitschakeling van Lazio samen met Atalanta de enige overgebleven uitdager voor de titel is, woensdagavond niet wint van Fiorentina.

Paratici én Sarri mogen alvast Cristiano Ronaldo flink dankbaar zijn. Die toonde nog eens dat echte grote spelers vooral groot zijn wanneer het er echt om gaat. CR7 komt met zijn twee goals van gisteravond op een competitietotaal van 30 stuks, naast Ciro Immobile. Die scoorde gisteravond ook één keer, maar vanaf nu moet de topschutter van de Serie A de Portugees naast zich dulden. Die krijgt alvast een kick wanneer hij ziet wat er voor hem de komende weken nog op het spel staat: een landstitel met Juventus, de titel van topschutter én de CL, waar Juventus echt zijn zinnen heeft op gezet en waarvoor het vorig jaar net CR7 naar Turijn haalde.

Na de zege verdween de kritiek, die de afgelopen weke opdook, prompt. 'Sarri verdient een nieuwe kans bij dit Juventus, maar dan met een ploeg die beter past bij zijn manier van voetballen', concludeerde de toonaangevende Gazzetta dello Sport dinsdagochtend.

Waarom dat zo is, en wat er dit jaar verkeerd liep, leest u hier zodra Juventus de titel pakt. Want, ja, u twijfelt er toch niet aan dat Juventus daar in zal slagen?

