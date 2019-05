Massimiliano Allegri stopt als coach van Juventus. Dat bevestigt de Italiaanse landskampioen op de clubwebsite.

'Massimiliano Allegri zit in het seizoen 2019-2020 niet meer op de bank bij Juventus', klinkt het in een korte mededeling. Allegri had nog een contract voor een jaar in Turijn.

Zaterdag om 14 uur geven Allegri en clubvoorzitter Andrea Agnelli meer uitleg tijdens een persmoment.

Prijzen

De 51-jarige Allegri kwam in de zomer van 2014 aan het roer bij Juventus als vervanger van Antonio Conte. Hij won met de Oude Dame een rist prijzen in eigen land: vijf landstitels, vier Italiaanse bekers en twee Italiaanse Supercups.

De Champions League winnen lukte niet. In 2015 (tegen Barcelona) en 2017 (tegen Real Madrid) strandde de Italiaanse topclub in de finale.

Dit seizoen werd Juventus, ondanks de komst van Cristiano Ronaldo, in de kwartfinales van het kampioenenbal uitgeschakeld door Ajax.