Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Vandaag: de weg naar de titel ligt breed open, die naar de finale van de Champions League daarentegen...

De City Football Group heeft zijn eerste titel van 2021 binnen. In India werd Mumbai City kampioen, anderhalf jaar nadat de groep 65 procent van de aandelen kocht. City stuurde wat trainers, bezorgde de ploeg wat voetballers met ervaring, en hop, de titel was in een mum van tijd een feit. Net als dat eerder het geval was in Japan (met Yokohama) en bijna in Australië (Melbourne City FC eindigde er tweede). Als dat op andere continenten ook zo doorgaat, kan de City Group over een jaar of vijf zijn eigen WK voor clubs organiseren. Met allemaal kleine Pepjes in de dugout.

De Champions League in Europa winnen, dat is voor de enige echte Pep het grote doel dit voorjaar, nu de titel in Engeland zo goed als binnen is. Europees gaat het dit seizoen vlot, voor de tweede keer in drie weken was Borussia Mönchengladbach geen enkel probleem. Op het scorebord kwam dinsdag ook een prachtige streep van De Bruyne. Acht Europese duels speelde City al dit seizoen, de zege was de zevende op acht wedstrijden. Slechts één keer kon de tegenstand scoren: Porto in de eerste groepswedstrijd. Alle andere matchen finishte de ploeg zonder tegengoal.

Kwartfinale

De volgende tegenstander komt opnieuw uit Duitsland en heet Borussia Dortmund. Likkebaardend is het uitkijken naar Erling Haaland, wiens vader nog voor City speelde en inmiddels grof wild op de transfermarkt. Hij werd al aan Tuchel beloofd door Abramovitsj, aan Barcelona door Laporta. Ook City, waar Aguëro zich plots beklaagde over het feit dat hij geen goeie ballen meer krijgt, is kandidaat. De verdedigers van City kunnen hun baas straks meteen info uit de eerste hand geven; is hij de 150 miljoen euro die op zijn hoofd kleeft wel waard? Ter herinnering: Haaland maakte er dit seizoen in zes Europese duels tien.

The road to Istanbul is set! 😍



Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Gesteld dat De Bruyne en co die horde nemen, dan wacht hen in de halve finale de winnaar van het duel tussen PSG en Bayern, de finale van vorig jaar. Misschien Lewandowski, misschien Mbappé. Nog zo'n spitsen van de buitencategorie. Of City dit keer wel ver kan komen, zal dus niet alleen van De Bruyne afhangen, maar ook van de kwaliteiten van het duo Stones-Dias met achter zich Ederson. En die dubbele buffer vóór hen. Ook dat speelt mee; aanvoer afsnijden.

Europees is het in dit stadium, waar alle ploegen specifieke kwaliteiten hebben om de tegenstand pijn te doen, dat het de voorbije jaren altijd fout liep. Vaak omdat het in de omschakeling fout ging. Vorig seizoen was er die uitzonderlijke (want in een wedstrijd) kwartfinale tegen Lyon (1-3). Het jaar voordien dat gekke duel tegen Tottenham (4-3 in de return, na de 0-1 uit). Het seizoen daarvoor was Liverpool in de kwartfinales twee keer te sterk. En in zijn eerste seizoen als coach van City werd Guardiola al in de achtste finales koud gepakt door Monaco, dat over twee duels zes keer scoorde en op basis van doelsaldo doorging.

Dit seizoen lijkt Guardiola het verdedigend veel beter voor mekaar te hebben, na veel puzzelen en investeren op de transfermarkt. Geeft dat straks de doorslag, of beslist dit keer de afwezigheid van een echte killer over de kwalificatie? Een hechte verdediging, aldus De Bruyne dinsdag na de wedstrijd 'maakt het voor de aanvallers alvast wat makkelijker.'

Vorig jaar was Lyon nog te sterk voor Manchester City in de CL. © GETTY

FA Cup

In afwachting van die Europese duels is er nog wel de beker (kwartfinale) met morgen een tricky duel met het Everton van de familie Ancelotti. Vader en zoon werken daar de tactiek uit. City won half februari het eerste duel tussen beide ploegen van dit seizoen (1-3). De Bruyne mocht toen invallen, na zijn herstel van een hamstringletsel.

Interessant is dat de finale van de FA Cup op 15 mei een testevenement wordt om publiek weer toe te laten bij grote evenementen. Zonder distancing. Nu er al miljoenen Britten zijn ingeënt, wil de regering een paar grote evenementen laten doorgaan, als testcase voor een volledige heropening van het sportieve en culturele leven. De finale op Wembley is daar deel van. Hoeveel volk zal worden toegelaten is nog niet duidelijk, maar alleszins meer dan 10.000. Een negatieve test vooraf zal verplicht zijn, mondmaskers ook, net als extra ventilatie, en er zullen allerlei stromen worden voorzien, maar verplicht afstand houden is er niet bij. Achteraf wordt iedereen opnieuw getest, en dan wil men nagaan welk effect zo'n manifestatie heeft op de besmettingen.

Als dat werkt, kan straks op het EK ook veel volk worden toegelaten in het stadion. Dat zou Engeland, dat zijn drie groepswedstrijden op het tornooi op Wembley speelt, alvast een boost geven. En ook UEFA, dat voor 7 april van ieder organiserend land van het EK wil horen hoeveel toeschouwers het wil toelaten in het stadion en op 20 april gaat beslissen of het EK in zijn huidige planning blijft behouden, dan wel of er een reductie komt van het aantal speelsteden.

