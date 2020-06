Met 19 assists en 12 goals over alle competities heen heeft onze landgenoot een voet in 31 doelpunten van Manchester City. Niemand over Het Kanaal doet beter.

Met zijn penaltygoal tegen Newcastle in de kwartfinales van de FA Cup afgelopen weekend legde Kevin De Bruyne voor de twaalfde keer een bal in de netten dit seizoen.

Tellen we het aantal goals en assists van de Premier League, Champions League, FA Cup en EFL Cup samen, dan voert de Rode Duivel een select clubje aan. De Bruyne wordt op de voet gevolgd door Mohamed Salah, maar die is dit seizoen niet meer actief in de Champions League en de FA Cup. Diezelfde redenering gaat ook op voor Sadio Mané.

De zwaarste concurrentie zou nog uit zijn eigen team kunnen komen (Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Riyad Mahrez) of uit dat van Manchester United, ook nog actief op drie fronten.

Top 10 meest beslissende spelers in Engeland:

Speler Club Goals Assists Totaal 1.Kevin De Bruyne Manchester City 12 19 31 2.Mohamed Salah Liverpool 21 9 30 3.Gabriel Jesus Manchester City 18 11 29 4.Raheem Sterling Manchester City 21 7 28 5.Sadio Mané Liverpool 17 11 28 6.Sergio Agüero Manchester City 23 4 27 7.Marcus Rashford Manchester United 19 8 27 8.Raúl Jiménez Wolverhampton 18 9 27 9.Heung-min Son Tottenham 16 10 26 10.Riyad Mahrez Manchester City 11 15 26

*cijfers: transfermarkt.com

Andere kalibers

Als we een kijkje nemen in de andere topcompetities van Europa, dan lopen daar nog spelers van een nóg zwaarder kaliber rond.

Lionel Messi zit dit seizoen al aan 26 goals en 21 assists (47) in La Liga, de Champions League en de Copa del Rey.

Robert Lewandowski klokt voorlopig af op 49 doelpunten en 6 assists (55) en Ciro Immobile op 31 goals en 7 assists (38) over drie competities heen.

