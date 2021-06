Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: is het EK van De Bruyne al voorbij en wordt hij zondag Speler van het Jaar in de Premier League?

Hij was vorige week nog niet in Tubeke, maar nagenoeg elke dag ging zijn naam over de lippen van spelers en trainer. Op vraag van de media, zelf begonnen ze er niet over. Roberto Martínez getuigde over de gelijkaardige blessure die hij heel lang geleden als speler en recenter Jan Vertonghen opliep na een botsing met Toby Alderweireld. Vertonghen miste toen het einde van het seizoen (drie matchen) met Tottenham, maar speelde, geholpen door een oogmasker, zes weken later wel Europese kwalificatiewedstrijden met de nationale ploeg.

Dezelfde mensen die hem toen hielpen, gaan De Bruyne straks ook zijn masker bezorgen, als die tijdig fit raakt én diverse tests doorstaat. Match 1 tegen Rusland is in gevaar, misschien ook het tornooi. Tot vrijdag 11 juni en de start van het EK kan Martínez geblesseerde spelers vervangen, allicht weten we dan iets meer.

Een gelijkaardig letsel liep ook Simon Mignolet op bij Sunderland. Die getuigde daar woensdag zelf over. In oktober 2011 botste hij in de match tegen Aston Villa op Emile Heskey. Resultaat: gebroken neus én oogkasbreuk. Mignolet bleef toen acht (!) weken aan de kant. Woensdag zei hij dit daarover: 'De exacte plaats van de breuk kan altijd variëren, daarom is vergelijken moeilijk. Ik kan alleen zeggen dat ik geen enkel probleem had met zicht, na mijn terugkeer.'

Maskers van toen zijn ook niet meer de maskers van vandaag, de technologie staat niet stil, maar het weze duidelijk: het aantreden van De Bruyne op het EK, en zo ja vanaf wanneer, staat (nog) lang niet vast.

In de geschiedenisboeken

Als troost: zondag kan hij nog eens in de prijzen vallen. Dan maakt de Premier League bekend wie de nieuwe prof van het jaar is, gekozen door de collega's. De Bruyne is opnieuw bij de vijf genomineerden en kan zichzelf opvolgen. Uniek is dat niet, het gebeurde in de geschiedenis van de trofee twee keer. In 2003 en 2004 won Thierry Henry, T2 bij de Belgen straks, die als eerste twee keer op rij. In 2007 en 2008 deed Cristiano Ronaldo hem dat na. De Bruyne kan nummer drie zijn. Andere 'dubbele' winnaars van de prijs, zij het niet opeenvolgend: Mark Hughes (1989 en 1991), Alan Shearer (1995 en 1997), en Gareth Bale (2011 en 2013). Een mooi lijstje om naast te staan. Eden Hazard (winnaar in 2015) was overigens de eerste Belg die de trofee won.

De stemmen zijn geteld, het resultaat ligt vast en voor de bookmakers is De Bruyne favoriet. Tegenkandidaten in de top vijf zijn: Bruno Fernandes, Harry Kane, Ilkay Gündogan en de speler van het jaar voor de pers Rúben Dias. Die laatste twee zijn ploegmaats van De Bruyne.

Nieuwe namen

Inmiddels maken ze in Manchester ook de balans op van het jaar. Harry Kane en Jack Grealish zijn de recentste namen die aan de club worden gelinkt in de categorie transfergeruchten. Bij de eventuele vertrekkers is al zeker Agüero (Barcelona), maar misschien ook Laporte, Sterling en Jesus. Allemaal een beetje ontevreden over de speelkansen dit seizoen.

Wijzigingen komen er zeker. Toen Rio Ferdinand in de aanloop naar de finale van de Champions League aan Guardiola vroeg wat het geheim was achter zijn succes van blijven winnen, kaatste die de bal terug. Hoe vaak werd jij kampioen? Zes keer, antwoordde Ferdinand. Guardiola: 'En, zag de kern van je eerste titel er dezelfde uit als die van de zesde?' Neen, antwoordde Ferdinand. Wisselen is het geheim, antwoordde Guardiola. Je wisselt na verliest, je wisselt na winst. Zelfs de coach.

Ervan uitgaande dat hij zichzelf niet zal ontslaan, zullen er dus nieuwe spelers opduiken, als straks de titelverdediging begint. En die zullen vreugde moeten uitstralen want in een ander programma, eentje van de gewezen Italiaanse spits Christian Vieri, kwam Guardiola nog eens terug op zijn Barcelona. Waar ze allemaal vrienden waren, zei hij, en iedereen zijn plaats kende. Accepteerden dat Messi de beste was. In Engeland werd tussen de lijnen gelezen: wie mijn keuzes niet aanvaardt, en mokt als hij moet toekijken, zoekt misschien beter andere lucht op.

Hij was vorige week nog niet in Tubeke, maar nagenoeg elke dag ging zijn naam over de lippen van spelers en trainer. Op vraag van de media, zelf begonnen ze er niet over. Roberto Martínez getuigde over de gelijkaardige blessure die hij heel lang geleden als speler en recenter Jan Vertonghen opliep na een botsing met Toby Alderweireld. Vertonghen miste toen het einde van het seizoen (drie matchen) met Tottenham, maar speelde, geholpen door een oogmasker, zes weken later wel Europese kwalificatiewedstrijden met de nationale ploeg. Dezelfde mensen die hem toen hielpen, gaan De Bruyne straks ook zijn masker bezorgen, als die tijdig fit raakt én diverse tests doorstaat. Match 1 tegen Rusland is in gevaar, misschien ook het tornooi. Tot vrijdag 11 juni en de start van het EK kan Martínez geblesseerde spelers vervangen, allicht weten we dan iets meer.Een gelijkaardig letsel liep ook Simon Mignolet op bij Sunderland. Die getuigde daar woensdag zelf over. In oktober 2011 botste hij in de match tegen Aston Villa op Emile Heskey. Resultaat: gebroken neus én oogkasbreuk. Mignolet bleef toen acht (!) weken aan de kant. Woensdag zei hij dit daarover: 'De exacte plaats van de breuk kan altijd variëren, daarom is vergelijken moeilijk. Ik kan alleen zeggen dat ik geen enkel probleem had met zicht, na mijn terugkeer.' Maskers van toen zijn ook niet meer de maskers van vandaag, de technologie staat niet stil, maar het weze duidelijk: het aantreden van De Bruyne op het EK, en zo ja vanaf wanneer, staat (nog) lang niet vast.Als troost: zondag kan hij nog eens in de prijzen vallen. Dan maakt de Premier League bekend wie de nieuwe prof van het jaar is, gekozen door de collega's. De Bruyne is opnieuw bij de vijf genomineerden en kan zichzelf opvolgen. Uniek is dat niet, het gebeurde in de geschiedenis van de trofee twee keer. In 2003 en 2004 won Thierry Henry, T2 bij de Belgen straks, die als eerste twee keer op rij. In 2007 en 2008 deed Cristiano Ronaldo hem dat na. De Bruyne kan nummer drie zijn. Andere 'dubbele' winnaars van de prijs, zij het niet opeenvolgend: Mark Hughes (1989 en 1991), Alan Shearer (1995 en 1997), en Gareth Bale (2011 en 2013). Een mooi lijstje om naast te staan. Eden Hazard (winnaar in 2015) was overigens de eerste Belg die de trofee won.De stemmen zijn geteld, het resultaat ligt vast en voor de bookmakers is De Bruyne favoriet. Tegenkandidaten in de top vijf zijn: Bruno Fernandes, Harry Kane, Ilkay Gündogan en de speler van het jaar voor de pers Rúben Dias. Die laatste twee zijn ploegmaats van De Bruyne.Inmiddels maken ze in Manchester ook de balans op van het jaar. Harry Kane en Jack Grealish zijn de recentste namen die aan de club worden gelinkt in de categorie transfergeruchten. Bij de eventuele vertrekkers is al zeker Agüero (Barcelona), maar misschien ook Laporte, Sterling en Jesus. Allemaal een beetje ontevreden over de speelkansen dit seizoen.Wijzigingen komen er zeker. Toen Rio Ferdinand in de aanloop naar de finale van de Champions League aan Guardiola vroeg wat het geheim was achter zijn succes van blijven winnen, kaatste die de bal terug. Hoe vaak werd jij kampioen? Zes keer, antwoordde Ferdinand. Guardiola: 'En, zag de kern van je eerste titel er dezelfde uit als die van de zesde?' Neen, antwoordde Ferdinand. Wisselen is het geheim, antwoordde Guardiola. Je wisselt na verliest, je wisselt na winst. Zelfs de coach.Ervan uitgaande dat hij zichzelf niet zal ontslaan, zullen er dus nieuwe spelers opduiken, als straks de titelverdediging begint. En die zullen vreugde moeten uitstralen want in een ander programma, eentje van de gewezen Italiaanse spits Christian Vieri, kwam Guardiola nog eens terug op zijn Barcelona. Waar ze allemaal vrienden waren, zei hij, en iedereen zijn plaats kende. Accepteerden dat Messi de beste was. In Engeland werd tussen de lijnen gelezen: wie mijn keuzes niet aanvaardt, en mokt als hij moet toekijken, zoekt misschien beter andere lucht op.