Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: De Bruyne hoeft tot 19 december nog amper de deur uit. De familie zal blij zijn.

Dinsdag was Kevin De Bruyne nog in Porto, maar uiteindelijk was het voor niet meer dan een 'City trip'; Pep Guardiola hield hem negentig minuten op de bank. Net als Ilkay Gündogan en Riyad Mahrez, die laatste nog man van de match vorige zaterdag tegen Burnley.

City was immers al geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League waardoor het enige punt van inzet de leidersplaats in de groep was. Door een 0-0 kwam die in Engelse handen. De match van woensdag tegen Olympique Marseille is er een voor de statistieken (en de centen); zonder sportieve inzet. En daarna kan de build-up naar het duel met United beginnen. Met voor de media hét topic: wie is de beste middenvelder van het moment: Kevin De Bruyne of Bruno Fernandes?

De Bruyne blijft het lastig hebben, vooral mentaal, constateerde Guardiola. Mental fatigue is de diagnose. Een te korte zomerstop, de uitbreiding van de familie, een en ander weegt. Deze veertiendaagse kan rust brengen. Sinds woensdag is hij weer thuis en dat voor een hele tijd: pas op zaterdag 19 september staat een eerste verplaatsing op de kalender, uit bij Southampton. Drie dagen later is er dan de kwartfinale van de ligabeker bij Arsenal.

Weinig klasse

Tot scoren kwam City niet in Porto. Gabriel Jesus kwam met zijn invalbeurt wat snelheid brengen, de VAR keurde ook een doelpunt van hem af, maar globaal gezien zat de match vast. Laat ons dan maar extrasportief wat stennis maken, dachten Conçeicão en co. De trainer van Porto ging tijdens de wedstrijd in de clinch met Guardiola, vergeleek na de match beider budgetten en zei dat hij niet blij zou zijn mocht hij met dat van zijn collega niet winnen.

Een nieuwsbrief 's anderendaags, verstuurd vanuit de club, zorgde voor nog meer onrust. Fernandinho werd een gebrek aan klasse verweten, Bernardo Silva een 'in het verleden voor racisme veroordeelde voetballer'. Silva is nochtans ook een Portugees, maar eentje uit Lissabon. En hij heeft de tweet waarvoor hij die kritiek kreeg overigens altijd als 'onbedoeld racistisch' afgedaan.

Straf vonden ze dat bij City. Was het niet Porto dat in 2012 door de UEFA werd beboet en veroordeeld voor racistische uitlatingen van de fans aan het adres van Yaya Touré en Mario Balotelli tijdens een eerdere ontmoeting.

Enfin, weinig klasse allemaal. De Bruyne schudde, al comfortabel thuis in de zetel in Manchester, vermoedelijk even het hoofd.

Morgen/zaterdag is Fulham de tegenstander. Na zes nederlagen in acht wedstrijden kon het team van Denis Odoi vorige maandag nog eens winnen. Amper 32 procent balbezit uit bij Leicester, maar wel 1-2. Zonder Odoi overigens, die kon zijn jeugdvriend Dennis Praet helaas niet in de ogen kijken. Ook voor Aleksandar Mitrovic, dit seizoen minder vlot scorend (2 goals tot dusver), was er maar een bijrolletje, hij mocht in de slotfase invallen. De winst haalde Fulham wel weer even weg van een degradatieplaats.

We zijn benieuwd wie Pep nu laat aantreden. Vorige week ontstond daar wel enige commotie rond. Aymeric Laporte speelde niet tegen Burnley en evenmin in Porto. Rotatie, dacht iedereen, maar Pep trok daar een streep door. De enige die hij roterend uit de ploeg hield, was De Bruyne. Versta daaronder: de rest moet zijn niveau wat opkrikken. Ook de Franse verdediger die vorig seizoen nog onmisbaar werd genoemd. Zijn aarzeling tegen Tottenham lijkt hem kwalijk te worden genomen.

