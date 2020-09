Kevin De Bruyne (29) krijgt van de Professional Footballers' Association (PFA), de Engelse spelersvakbond, de trofee voor de Speler van het Jaar in de Premier League. Dat heeft de PFA dinsdagavond bekendgemaakt.

De Rode Duivel, die uiteraard ook een plek kreeg in het PFA Team van het Jaar, is de tweede Belg op de erelijst. In 2015 won Eden Hazard de prestigieuze prijs. Drie jaar later eindigde De Bruyne op de tweede plaats, achter Mo Salah. De Bruyne, dinsdagavond met de Rode Duivels aan de slag tegen IJsland in de Nations League, haalde het van zijn Manchester City-ploegmaat Raheem Sterling en vier spelers van kampioen Liverpool: Virgil van Dijk, de laureaat van vorig seizoen, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson en Sadio Mané.

"Dit is een grote eer. Dat je verkozen wordt door je collega's, diegenen tegen wie je op het veld speelt, is fantastisch", reageerde De Bruyne, de eerste mannelijke Manchester City-speler die de belangrijkste individuele trofee in Engeland wint. "Iedereen stemt, niet slechts enkele spelers. Dat betekent dat je het dus echt goed gedaan hebt tijdens het seizoen. Het is wel vreemd dat ik de eerste van City op de erelijst ben, met al de goede spelers die hier gespeeld hebben en hier nog steeds spelen."

"Deze award winnen is een fantastische prestatie, en Kevin verdient dit absoluut", stelde City-manager Pep Guardiola. "Erkend worden door andere spelers: meer kan een voetballer niet vragen. Zij begrijpen niet alleen wat het is om tegen je te spelen, maar ze weten ook welk engagement nodig is om op topniveau te spelen. We zijn zo trots op Kevin. Hij betekent hierdoor nog meer voor deze club en de fans." I

n Engeland worden er verschillende trofeeën uitgereikt. Eerder koos de Engelse schrijvende pers voor Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson als Speler van het Jaar. In de verkiezing van de Premier League haalde De Bruyne het. De middenvelder van Manchester City, die onlangs voor de derde leer vader werd, kende een fantastisch seizoen in de Premier League en evenaarde met twintig assists het record van Thierry Henry, uit het seizoen 2002-2003. Hij scoorde ook dertien keer. Manchester City werd vicekampioen na het ongenaakbare Liverpool, de Citizens pakten verder de League Cup.

De prijs voor de beste jongere gaat naar Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Bethany England (Chelsea) was de beste speelster.

