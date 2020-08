Sinds 2017 steunt Common Goal sociale projecten met de hulp van mensen uit de voetbalwereld. Red Flame Lenie Onzia is de enige Belgische voetbalster die bij het project betrokken is.

Wat hebben Giorgio Chiellini, Megan Rapinoe, Jürgen Klopp, Paulo Dybala en Red Flame Lenie Onzia gemeen? Wel, ze schaarden zich alle vijf achter het project Common Goal, een wereldwijd goed doel opgericht door de ngo streetfootballworld, met de hulp van Juan Mata (Manchester United) en als doel verschillende sociale projecten te ondersteunen. Wij spraken erover met de Red Flame, die deze zomer de overstap maakte van de Gent Ladies naar OHL en Common Goal al steunt sinds september 2019.

Lenie, kan je even uitleggen hoe Common Goal precies werkt?

'Het idee is simpel: elke deelnemer engageert zich om één procent van zijn of haar jaarloon te doneren aan het gezamenlijke fonds. Elk jaar kan je beslissen om al dan niet te blijven steunen. Voor mij lijdt het geen twijfel: ik blijf dit zeker doen. De bedoeling was ook dat ik uitgenodigd zou worden op een aantal evenementen, voornamelijk in Nederland, maar door corona is dat er jammer genoeg nog niet van gekomen.'

Hoe ben je ertoe gekomen om het project te steunen?

'Dankzij Félicienne Minnaar, een Nederlandse speelster met wie ik nog samenspeelde bij FC Twente en ondertussen een goede vriendin van me. Zij legde me uit hoe het in zijn werk ging en ik vond het meteen super om ook mijn steentje bij te dragen.'

Reclaim Childhood

Wat gebeurt er precies met het geld dat je schenkt?

'Ofwel laat je de organisatie weten dat ze het mogen gebruiken eender waar de nood het hoogst is, ofwel kies je zelf naar welk project het geld gaat. Félicienne gaf me een lijst met vijf opties die me misschien wel zouden interesseren. Ik wilde een instantie steunen die zich inzet voor vrouwen of meisjes. Ik koos uiteindelijk voor Reclaim Childhood, een organisatie die investeert in Jordanië. Door meisjes na schooltijd de mogelijkheid te geven om te sporten, onder meer voetballen, kunnen ze zich ontplooien en sociale contacten onderhouden.'

'Ik krijg wat geld als speelster en ook als coach. Van het totaal geef ik één procent aan Common Goal.' Red Flame Lenie Onzia

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is iets waarvoor je je wilt inzetten. Bij Common Goal zitten evenveel mannen als vrouwen. Is dat belangrijk voor jou?

'Ik ken de precieze cijfers niet, maar naast coaches steunen ook spelers én speelsters de organisatie. Het is fantastisch dat zowel mannen als vrouwen betrokken zijn bij het project, zeker in de voetbalwereld, waarin vooral toch de mannen in de belangstelling staan.'

Het engagement van de voetbalsters is heel knap, temeer omdat hun salaris niet te vergelijken is met dat van hun mannelijke collega's.

'Iedereen is welkom om te steunen, onafhankelijk van het salaris. Het mooie is dat iedereen één procent van zijn of haar loon afstaat, punt. Uiteraard ligt het aandeel van de mannen veel hoger, gezien de astronomische bedragen die sommigen uitbetaald krijgen, maar ook de vrouwen doen hun duit in het zakje. Zelf ben ik geen honderd procent profspeelster. Ik werk ook nog voor Voetbal Vlaanderen, als coach in de topsportschool van Leuven. Ik geef er training aan vijftienjarige meisjes. Ik krijg wat geld als speelster en ook als coach. Van het totaal geef ik één procent aan Common Goal.'

Groeipotentieel

Je bent momenteel de enige Belg die geld schenkt aan Common Goal.

'Misschien komt dat doordat het project in ons land nog onvoldoende bekend is of doordat voetballers niet weten hoe het precies werkt. Er is nog groeipotentieel, denk ik dan. Als ik erover praat, krijg ik alleen maar positieve reacties. Als mensen er meer over willen weten, zeg ik hen telkens dat ik hen in contact wil brengen met Félicienne als ze meer informatie wensen. Het zou fantastisch zijn als de Rode Duivels Common Goal zouden steunen. Dan zou het project aan interesse en bekendheid winnen, zeker in België.'

Met welke speler of speelster van Common Goal zou je willen samenspelen?

'Goede vraag. Er zitten grote namen bij, zoals Alex Morgan of Megan Rapinoe. Zij zijn echte sterren, dus dat zijn wel de speelsters die erboven uitsteken voor mij. Ook met Izzy Christiansen (Engelse middenveldster, onlangs getransfereerd naar Everton, nvdr), zou ik wel willen voetballen.'

