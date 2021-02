Met negen zijn ze, Oekraïners in 1A. Een deel van hen wordt begeleid door Sergej Serebrennikov, ex-speler van Club, Charleroi en Cercle Brugge. Naar aanleiding van de komst van Dinamo Kiev spraken we hem over Oekraïne en de voetballers in zijn portefeuille.

Als we hem bellen zit hij in Italië, signaleert Sergej Serebrennikov. Business. De gewezen voetballer was na zijn actieve carrière even trainer, en ging daarna werken voor een groot spelersbureau in zijn vaderland. Vanuit standplaats Varsenare begeleidt hij spelers in het westen. Na Italië volgde nog een trip naar Turkije. Als we hem spreken is de quarantaine net voorbij en zijn tweede coronatest negatief. ' I'm safe. '

' An interesting world', zo omschrijft hij zijn werkwereld. Een vreemde, soms ook een vuile. Werkbaar, op voorwaarde dat je op dezelfde golflengte zit als de mensen met wie je werkt. Ooit vertelde een zaakwaarnemer ons dat hij elke ochtend, bij het aanleggen van zijn telefoon, bang was dat hij weer een speler zou hebben verloren. Sergej knikt: 'Dat is het vuile van die wereld. Contracten worden voortdurend verbroken, vaak met behulp van andere makelaars. Dat moet je kunnen accepteren.' Het eerste deel van ons gesprek gaat over Dinamo Kiev en de situatie in zijn land. Of Philippe Clement, bij Club Brugge geruime tijd zijn ploegmaat, hem belde voor informatie? Hij lacht: 'Ik denk dat ze met alle technologie vandaag voldoende informatie vinden. Op platformen zijn genoeg vriendschappelijke wedstrijden te zien. Hun voordeel is: het is nagenoeg dezelfde ploeg van voor de winterbreak.' Want dat is altijd het probleem voor ploegen uit Oost-Europa die Europees overwinteren: de winterbreak in de competitie. Pas in het weekend van Valentijn hernam de Oekraïense eerste klasse na een onderbreking van twee maanden. In die periode ging Dinamo op winterstage in de Emiraten en Turkije en speelde het daar vriendschappelijke wedstrijden.We herdenken dezer dagen de revolutie in Oekraïne. Betogingen voor een Europese toenadering mondden in februari 2014 uit in protesten tegen het regime. De Majdanrevolutie, verwijzend naar het onafhankelijkheidsplein in Kiev, had ook zijn invloed op het voetbal. Om aan de top te blijven moesten de twee vaandeldragers, Sjachtar uit Donetsk en Dinamo uit Kiev, minder investeren. Serebrennikov: 'Vergeleken met zes, zeven jaar geleden gingen de budgetten naar beneden. Er is voor beide clubs geen uitdaging om er meer geld tegenaan te gooien. Voor een rol van betekenis in Europa heb je een goeie eigen competitie nodig en die is er niet meer. Veel ploegen gingen bankroet. Methaloerh Donetsk, Metalist Charkov, Dnjepr, ... Veel clubs hingen af van één persoon en door de slechte economische situatie stapten zij uit de sport om zich te concentreren op hun zaken. Salarissen werden naar beneden herzien, buitenlandse spelers vertrokken. Clubs verlegden hun focus en gingen niet langer op zoek naar spelers die ze overbetaalden, maar ze gaven jongeren een kans. Daardoor is er op dit moment veel jong talent. Voor het niveau van de competitie is dat jammer, maar voor hen en de nationale ploeg is het goed.' Zaken doen op de Oekraïense spelersmarkt is niet eenvoudig, zegt Serebrennikov. 'De Belgische markt is een betere vitrine. Naar mijn mening is het probleem in Oekraïne dat de clubs nog niet goed hebben geleerd te verkopen, met enkele uitzonderingen. In Brugge weten ze dat ze elk seizoen een of twee spelers moeten laten gaan. Het zijn sterke onderhandelaars, maar de prijs die ze zetten, is correct. Het is niet zo dat ze de ene dag 20 miljoen vragen en de volgende 40. Dinamo en Sjachtar zetten de prijs direct extreem hoog. In Brugge of bij een andere Belgische club een speler halen is een kleiner risico, vinden clubs. Ze weten ook dat een speler dan al is aangepast aan het leven in Europa.' Met negen zijn ze inmiddels, Oekraïners in België. Eentje van hen speelt bij Club Brugge: Edoeard Sobol. Gaandeweg ontpopt die zich tot een nuttige pion op de linkerflank. Serebrennikov heeft de indruk dat zijn landgenoot rust vond in Knokke, na een resem transfers op huurbasis. 'Als je wordt uitgeleend, voel je je geen lid van een team. Je probeert jezelf in de kijker te spelen, te tonen dat je het niveau waard bent. Het duurt even voor je voelt dat je mee verantwoordelijkheid draagt voor de resultaten. Nu hij hier langer is, de supporters kent én het team, is hij een andere speler. Meer relaxed, gefocust op zijn voetbal. Hij heeft ook stappen gezet. Offensief was hij altijd goed, maar verdedigend waren er werkpunten.' Geregeld heeft hij contact met al zijn spelers, zegt hij. Vaak telefonisch. Oekraïners lopen de deur niet plat bij elkaar, ook al wonen ze vlakbij. Sobol woonde voordien in Praag, een stad die 24 uur op 24 leeft. De overgang naar Knokke, waar het leven om acht uur 's avonds stilvalt, was groot, maar zijn landgenoot aardt er goed, samen met zijn vrouw. Serebrennikov begeleidde ook lang Emmanuel Dennis, die hij van Loehansk naar Club bracht. 'Dennis? Moeilijk. Interessant. Veel persoonlijkheden in één man. Verschillende gezichten, iemand met veel zelfvertrouwen, die van het leven geniet. We werken niet meer samen, maar ik zie hem nog steeds als mijn jongere broer. Als hij hulp nodig heeft, kan hij op mij blijven rekenen.' In Oekraïne was het salaris van de Nigeriaan miniem. Hier kreeg hij een goed contract en dat veranderde de mens. Waar liep het fout tussen hen? Serebrennikov denkt na: 'Nergens. Ons contract liep af en hij ging in zee met andere mensen. Rond zijn nationale ploeg hangt een spelersmakelaar die veel jongens in zijn portefeuille heeft en die gemakkelijk praat over Manchester United, Arsenal, ... Dat kruipt in het hoofd. Dennis is emotioneel, hij kan niet zo goed analyseren. Hij vertrouwt niemand en kijkt alleen naar zijn eigenbelang. Veel gaat terug op zijn jeugd, en naar de moeilijke tijd die hij toen meemaakte.' Was het incident met de bus op weg naar Dortmund 'typisch Dennis'? Serebrennikov: 'Ik heb hem de dag erna gesproken. Hij vertelde dat hij altijd op dezelfde plaats in de bus zat maar dat dat, om een of andere reden, werd veranderd. Toen men hem vroeg om elders te gaan zitten, zei hij: dit is mijn vaste plaats, waarom? De coach vroeg hem daarop, zonder het conflict te zoeken, om te veranderen van plaats, en Dennis is toen naar binnen gestapt. Niet slim, maar zulke dingen kunnen gebeuren. Dennis is geen slechte jongen, eerder een beetje speciaal.' Dat is een zorg voor coaches, beseft hij. 'Die hebben 26 special guys om samen te brengen. Clement kan dat volgens mij. Hij is nog een jonge coach, die nog veel energie spendeert aan elke speler. Ik hoor dat van Sobol. We praten niet over alles tot in de grootste details, maar hij zegt dat Philippe zeer positief is en alles altijd uitlegt. Zit Edoeard op de bank, dan legt hij hem uit waarom. Wat hij beter wil zien. Hij is ook positief wanneer het goed is. Dat is voor mij zeer belangrijk. Je moet niet alleen zeggen wat slecht is.' Dennis kan zijn kwaliteiten, want die heeft hij, nu tonen bij Keulen. Serebrennikov: 'Het belangrijkste is dat hij ze ook toont tegen de grote ploegen. Dennis is van niemand bang. Zijn probleem is dat hij tegen de kleinere ploegen niet altijd even gemotiveerd was. Hij mist stabiliteit. Dennis moet een klik maken in het hoofd en in zijn carrière investeren. Als dat gebeurt, kan hij nog steeds een hoog niveau bereiken.' Volgend weekend is er opnieuw de slag om Vlaanderen. In Gent voetballen drie Oekraïners. Serebrennikov bracht Roman Bezoes naar STVV, maar inmiddels zit die bij een andere makelaar. Roman Jaremtsjoek kwam via een andere weg, Igor Plastoen is wel zijn speler. Serebrennikov: 'In mijn ogen is Igor nog steeds een goeie voetballer. Iemand die veel speelde in zijn eerste twee jaar en nu een vreemd seizoen beleeft, net als Gent. Ze proberen een uitweg te vinden en daarbij gebruikt de coach veel spelers. Igor gaat daar niet altijd even rustig mee om. Hij wil spelen, zegt hij iedere keer. Ik heb hem geantwoord dat januari geen moment was voor emotionele beslissingen. Hij is 30 en ligt nog onder contract bij een goeie club. Hij heeft drie kinderen en moet daar ook aan denken. In januari overhaast vertrekken op uitleenbasis, om ergens vier maanden te voetballen zou geen doordachte beslissing zijn. Voetbal kan snel veranderen.' Roman Bezoes werd in Oekraïne altijd gezien als een groot talent. Dinamo Kiev kocht hem voor veel geld, maar hij mislukte er. Via Dnjepr belandde hij bij STVV. 'Het eerste jaar kostte hem moeite, zijn tweede was goed. Wat Roman laat zien op training is ongelooflijk, maar dat toont hij onvoldoende in de match. Het is geen kwestie van mentaliteit, misschien heeft hij meer tijd nodig; opeenvolgende wedstrijden. Dan kan hij écht verantwoordelijkheid nemen.' Op zich is een rol als joker niet slecht, bedenkt Serebrennikov. 'Op voorwaarde dat je ermee kan leven. Het is voor een coach super, jongens die invallen en een wedstrijd kunnen beslissen. De vraag is: kan Roman leven met zo'n statuut? We hebben niet veel contact meer, maar ik denk dat hij vooral wil voetballen.' Dé man die zondag ook beslissend kan zijn, is Roman Jaremtsjoek. 'Die heeft in drie jaar zeer veel progressie gemaakt. Hij moest wat meer spieren krijgen en dat effect zie je nu. Het is in Europa niet makkelijk om een goeie negen te vinden en hij is er een.' Dat hij een leider is, bleek door zijn uithaal naar László Bölöni. Serebrennikov: 'Voor mij was dat niet nodig. Als je niet akkoord gaat met iets, moet je dat niet en public regelen. Daar speelden zijn emoties. Net dat maakt voetbal mooi. Niet alles is correct of verloopt binnen de lijntjes. Ik denk dat hij klaar is voor een andere competitie. Na een paar jaar is een nieuwe uitdaging goed. Anders kom je in je comfortzone terecht. Hij weet nu dat hij niet direct weer naar de bank vliegt als hij slecht speelt. In een andere ploeg zijn er meer sterren.'