Tegen Estland gaven de Rode Duivels te veel kansen weg, zodat de tegenstander twee goals kon maken. België won vlot en Bondscoach Roberto Martinez zag het positieve aan de eerste tegentreffer.

'Bij dat eerste tegendoelpunt moet ik een pluim geven aan Estland, die tweede tegengoal viel op het moment van een vervanging bij ons en schrijf ik daaraan toe', analyseerde bondscoach Roberto Martinez bij rechtenhouder VTM. 'Dat eerste tegendoelpunt was een echte test en daar hebben we uitstekend op gereageerd. De jongens waren er klaar voor, bleven kalm na die treffer en kwamen vervolgens die achterstand volledig te boven. Voor zo'n verplaatsing moet je altijd klaar zijn, anders kan het verkeerd lopen. Dat hebben we woensdag onder meer gezien bij Frankrijk en Portugal. Ik ben dan ook heel blij met die vijf goals die we nog scoorden.'

'Fout van mij'

Tijdens het persmoment ging Martinez dieper in op de wedstrijd.

'Ik vond Estland echt goed spelen, ook al is er een kwaliteitsverschil tussen beide landen. Natuurlijk willen wij clean sheets, dat is altijd het ideale scenario. Maar het belangrijkste blijft winnen en daarvoor moesten wij na dat snelle tegendoelpunt risico's nemen waardoor we achterin maar met drie overbleven en snel één tegen één kwamen te staan. Dat tweede tegendoelpunt is een fout van mij, met die vervanging vlak voordien. Dat valt te vermijden'.

'Bij die eerste tegengoal moeten we beter verdedigen, dat was ongeveer zoals tegen Italië op het EK. Op dat vlak willen we natuurlijk verbeteren. Maar we zorgen hier wel voor een resultaat, kijk maar naar de uitslagen van Spanje, Italië en Frankrijk. Zo makkelijk is het niet om zomaar wedstrijden te winnen, in deze periode van het jaar.'

Belangrijke afwezige was Youri Tielemans, die in de basiself vervangen werd door Hans Vanaken. De middenvelder van Leicester City haalde de selectie niet vanwege een kwetsuur. 'Youri heeft woensdag op training een trap geïncasseerd, we moeten afwachten of hij de wedstrijd van zondag haalt. Jan Vertonghen zal in principe wel speelklaar geraken, Meunier volgen we dagelijks op. Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere komen erbij na hun match in Turkije en Praet stoomt zich zo snel mogelijk klaar. Ik denk dat er opties genoeg zijn.'

Lukaku: 'Tegen Tsjechië zal het beter moeten'

Met twee doelpunten, nummer 65 en 66 in 99 interlands, had Romelu Lukaku alweer een belangrijk aandeel in de 2-5 zege van de Rode Duivels in Estland.

Romelu Lukaku scoort de derde goal. © Reuters

Na een aarzelende start kwamen de Belgen al snel 1-0 achter, waarna ze op achtervolgen aangewezen waren. 'Het is spijtig dat we zo'n snel tegendoelpunt binnen krijgen', vertelde Romelu Lukaku na de wedstrijd. 'We hadden de wedstrijd anders moeten beginnen, gelukkig hebben we ons nadien goed herpakt. Maar dat lukt niet altijd, dus moet je zo'n situaties toch proberen te vermijden. Zondag zal het beter moeten, want Tsjechië is een sterkere en gevaarlijke tegenstander, dat hebben we eerder in deze groepsfase al ondervonden.'

Hans Vanaken kreeg voor de zesde keer een basisplaats bij de Duivels en bedankte met een uitstekende partij, afgekruid met een doelpunt en een assist. 'Ik wist dat Youri (Tielemans, red) met zijn enkel niet kon spelen en dan weet je dat er een plaatsje vrij komt. Ik ben heel blij met deze kans en dat ik me nog eens kon laten zien. Ik probeer de bondscoach altijd te tonen dat ik klaar ben om te spelen. Ik hoop dan ook dat ik vandaag punten gescoord heb.'

Een te korte inspeelpass op Vanaken van Alexis Saelemaekers leidde evenwel na twee minuten de eerste tegentreffer in. 'Alexis krijgt bal op rechts, ik sta in het midden. Hij geeft die bal lateraal. Voor mij was het gokken en die man zat ertussen en kon richting doel lopen, waarna hij mooi scoort. Het was beter geweest als Alexis die bal niet in één tijd naar mij had proberen te spelen. Zo komen we 1-0 achter, maar de reactie nadien was wel heel goed. Het is leuk voetballen in een ploeg met zo'n kwaliteiten. Als Hazard en Lukaku in je buurt staan, loopt het spel makkelijker en sneller.'

Courtois

Thibaut Courtois moest in Tallinn twee tegendoelpunten incasseren, niet meteen van zijn gewoonte bij de nationale ploeg. 'Dat is natuurlijk wat minder leuk en intern zullen we die doelpunten nog wel analyseren', vertelde het sluitstuk van Real Madrid. 'Zondag tegen Tsjechië mag dat niet meer gebeuren. Op verplaatsing hadden we het tegen hen al moeilijk.'

