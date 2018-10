Mirallas is bij Fiorentina weer gelukkig: 'We werken aan spierkracht, helemaal anders dan in Engeland'

In de terugronde van vorig seizoen speelde Kevin Mirallas nog op huurbasis voor Olympiacos, maar het avontuur bij de club waar hij in het verleden al successen beleefde, draaide uit op een ontgoocheling. 'Na alles wat ik daar en in Engeland gepresteerd had, dachten ze dat ik alles plat zou spelen. Ik ook... Maar na bijna zes maanden met amper speeltijd stond ik er fysiek niet goed voor. Ook al speelde ik de ene match na de andere, ik had het gevoel dat het alsmaar slechter ging. Op het einde van het seizoen was ik echt kapot. De supporters wilden dat ik bleef, maar de voorzitter vreesde dat mijn carrière erop zat. Dat was niet zo, ik miste gewoon conditie, in een ploeg die niet draaide.'

Dus keerde hij terug naar Everton, waar hij op een zijspoor beland was. Dat bleef zo, werd snel duidelijk bij de voorbereiding op dit seizoen. Mirallas: 'Ik had een goed contact met coach Marco da Silva en de fans waren blij omdat ze zagen dat ik gemotiveerd was. Pas na een vriendschappelijk match tegen Rennes, waarin ik weinig gespeeld had, besefte ik dat het daarbij zou blijven. Twee dagen later riep de coach me en zei: "Je hebt een heel goeie voorbereiding gespeeld, maar ik moet vanaf nul beginnen met een nieuwe groep en we gaan de bladzijde van de anciens omslaan."

'Ik kon zijn eerlijkheid wel waarderen. Phil Jagielka en Leighton Baines, twee anciens die gebleven zijn, spelen bijna nooit meer. Een dag later vertelde mijn makelaar me over interesse van Fenerbahçe, enkele clubs uit het Midden-Oosten en Fiorentina. Nog een dag later was alles geregeld met de Italianen.'

Aanpassen aan de Serie A

Bij Fiorentina wordt de (ex-) Rode Duivel met mondjesmaat gebracht. 'Ik zit nog in een aanpassingsperiode', erkent de flankaanvaller. 'We werken hier hard, bijna zonder een dag rust. We werken aan spierkracht, helemaal anders dan in Engeland.

'Ik was dat niet meer gewend: de Premier League is een intensieve competitie, maar tijdens de week is het dat minder. In Italië spelen we twee dagen voor een Serie A-duel wedstrijdjes van twee keer dertig minuten! Gelukkig zei de coach dat ik de tijd zou krijgen om me aan te passen.'

De Serie A bevalt hem wel, zegt Mirallas: 'Ik had enig voorbehoud, want op tv komt het Italiaans voetbal tactisch en defensief over. Maar als je erin zit, zie je hoe beredeneerd alles is. Soms zou je denken dat de coach wat gek is met alle richtlijnen over beweging en positie die hij ons meegeeft, maar in de wedstrijd zie je dan dat alles gebeurt zoals hij gezegd heeft.'

De felle concurrentie van Marko Pjaca en Federico Chiasa op de flanken, prikkelt hem. 'Als ik op mijn gemak wat geld had willen verdienen, dan was ik wel naar het Midden-Oosten gegaan', besluit Mirallas.