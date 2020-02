PSV Eindhoven zit in een crisis. Gelukkig zijn er voor de PSV-fans nog enkele jonge talenten om zich aan op te trekken, zoals de 17-jarige Mohamed Ihattaren.

Wesley Sneijder, icoon van Ajax nota bene, zat elke dag rond het trainingscentrum in Qatar, waar PSV ook in januari 2019 te gast was. Hij was onder de indruk van Mo Ihattaren, op dat moment 16 jaar. 'Die jongen heeft het', keek Sneijder vol bewondering naar de sierlijke bewegingen en de handelingssnelheid van de aanvallende middenvelder, die op dat moment al een van de grootste talenten van Nederland wordt genoemd.

Een paar dagen erna pakt hij zijn eerste minuten in een oefenwedstrijd tegen Club Brugge, enkele weken later debuteert hij in de Eredivisie.

Eind vorig jaar begonnen de Nederlandse en Marokkaanse voetbalbond aan een paringsdans, maar hij twijfelde geen moment. 'Toen ik voor de jeugdteams van Nederland speelde, was mijn vader er altijd bij. Dan stond hij te stralen. Zijn zoon in Oranje, dat vond hij fantastisch', vertelde hij aan Voetbal International.

Ook na het overlijden van zijn vader, in oktober, bleef hij zijn keuze trouw. 'Op het ziekbed zag ik het aan zijn ogen. Ik wist hoe trots hij was wanneer ik voor Nederland speelde', aldus Ihattaren, die in Eindhoven nog een contract heeft tot 2022 en een van de volgende maanden in de selectie van Ronald Koeman wordt verwacht.

Lees de volledige reportage over de crisis bij PSV in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 26 februari.

Wesley Sneijder, icoon van Ajax nota bene, zat elke dag rond het trainingscentrum in Qatar, waar PSV ook in januari 2019 te gast was. Hij was onder de indruk van Mo Ihattaren, op dat moment 16 jaar. 'Die jongen heeft het', keek Sneijder vol bewondering naar de sierlijke bewegingen en de handelingssnelheid van de aanvallende middenvelder, die op dat moment al een van de grootste talenten van Nederland wordt genoemd. Een paar dagen erna pakt hij zijn eerste minuten in een oefenwedstrijd tegen Club Brugge, enkele weken later debuteert hij in de Eredivisie.Eind vorig jaar begonnen de Nederlandse en Marokkaanse voetbalbond aan een paringsdans, maar hij twijfelde geen moment. 'Toen ik voor de jeugdteams van Nederland speelde, was mijn vader er altijd bij. Dan stond hij te stralen. Zijn zoon in Oranje, dat vond hij fantastisch', vertelde hij aan Voetbal International. Ook na het overlijden van zijn vader, in oktober, bleef hij zijn keuze trouw. 'Op het ziekbed zag ik het aan zijn ogen. Ik wist hoe trots hij was wanneer ik voor Nederland speelde', aldus Ihattaren, die in Eindhoven nog een contract heeft tot 2022 en een van de volgende maanden in de selectie van Ronald Koeman wordt verwacht.Lees de volledige reportage over de crisis bij PSV in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 26 februari.