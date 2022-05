Borussia Dortmund moet deze zomer niet enkel zoeken naar een nieuwe spits na het vertrek van Erling Haaland, maar ook naar een nieuwe coach, nadat het vrijdag afscheid nam van Marco Rose.

'Dit is het resultaat van een intensieve analyse die we donderdag hebben gemaakt', klinkt het bij de Borussen na de bekendmaking van het ontslag van coach Marco Rose. Voorzitter Hans-Joachim Watzke kwam zelf ook met een statement naar buiten. 'Deze dag is voor niemand van ons gemakkelijk, want het wederzijdse respect voor elkaar was, is en blijft groot. Na een seizoen dat om verschillende redenen onbevredigend was, moesten we ons realiseren dat we op veel vlakken niet het maximale uit onze kern hebben gehaald.'

Nochtans klonk het een aantal dagen geleden nog heel anders bij Sebastian Kehl, de man die vanaf deze zomer de nieuwe technische directeur wordt van BVB. 'Ik kan duidelijk zeggen dat ik het seizoen met Marco aan het plannen ben.' Dat blijkt uiteindelijk dus niet waar te zijn. Rose kwam in de zomer van 2021 over van Borussia Mönchengladbach voor een transfersom van vijf miljoen euro en kreeg een contract tot 2024. Bij Dortmund volgde hij Lucien Favre op, die ook nooit de grote verwachtingen kon inlossen.

Rose zelf reageerde ontgoocheld op zijn ontslag. 'Ondanks een moeilijk seizoen met veel onzekerheden, was ik overtuigd van ons pad. Maar tijdens ons gesprek kreeg ik niet de indruk dat de club nog het volledige vertrouwen in me had. Uiteindelijk hebben we daarom samen besloten om de samenwerking te beëindigen.' Ook zijn assistent-trainers Alexander Zickler en René Maric en fysiek trainer Patrick Eibenberger moeten met Rose mee.

Dortmund werd dit seizoen tweede in de Bundesliga, op ruime afstand van kampioen Bayern. In de beker werd het uitgeschakeld in de 1/8 finales door tweedeklasser St. Pauli en in Europa overleefde het de poulefase van de Champions League niet, maar mocht het als derde wel door naar de Europa League. Maar ook daar was het al snel gedaan, want de Borussen verloren in de play-offronde van de uiteindelijk finalist Rangers. Bij Dortmund spelen ook drie Rode Duivels met Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier.

