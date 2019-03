Nederland wil weer af van kunstgrasvelden

Als het over kunstgras gaat, komt nu ook Nederland tot inkeer, meldde Voetbal International vorige week.

Momenteel hebben de sterkste tien competities van Europa opgeteld vier kunstgrasvelden. De nummer elf, de Eredivisie, heeft er zes, schreef Voetbal International vorige week. Dat zijn Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior Rotterdam, ADO Den Haag, FC Emmen en VVV Venlo. In de Jupiler League, de Nederlandse tweede klasse, spelen ook nog eens twaalf clubs op nepgras. Die afwijkende cijfers ten opzichte van de rest van Europa vinden hun oorsprong in het begin van deze eeuw, toen het enthousiasme in Nederland geen grenzen kende. Met het grote Ajax en de machtige KNVB als voortrekkers kende de kunstgraslobby bij onze noorderburen een vliegende start. Ook de FIFA en de UEFA schaarden zich achter het initiatief.

De kunstgraslobby is niet te stoppen: ze slaagt erin spelers die klagen over blessures en een ander type voetbal te overstemmen met het verhaal dat zij straks in het voordeel zijn bij het eerste WK op nepgras in 2010. Dat komt er uiteindelijk niet. De FIFA organiseert slechts één WK op kunstgras: dat voor vrouwen in 2015. Dat gebeurt dan nog alleen omdat er naast Canada geen enkel ander land is dat het toernooi wil organiseren. 'Ik weet nog dat we op bezoek gingen bij Sepp Blatter van de FIFA', zegt Louis Everard, directeur van de Nederlandse spelersvakbond in Voetbal International. 'Daar hadden ze toen net een kunstveld aangelegd. Ze noemden dat FIFA Two Star Artificial Grass. Het was nogal bespottelijk, zo trots als ze erop waren. Blatter begon zijn riedel over de football family, met de artiesten als belangrijkste familieleden. Toen zeiden we hem al: 'Maar weet je wel dat de artiesten helemaal geen kunstgras willen?' In al het enthousiasme vergat men dat destijds even.'

Niet alleen de spelers, ook de supporters keren zich in de loop der jaren tegen kunstgras, zeker op het hoogste niveau. Het beeld kantelt verder door een rozenkweker uit Waddinxveen, die een lampensysteem uitvindt waardoor natuurgras beter kan worden onderhouden. Dat systeem én de opkomst van het hybride gras drummen het kunstgras naar de achtergrond.

Een en ander maakt dat Ajax, begin deze eeuw nog initiator van de kunstgrashype, zich nu als fel tegenstander presenteert. Het hoeft dus niet te verwonderen dat dit seizoen het aantal kunstgrasclubs in Nederland voor het eerst sinds 2008 een beetje gedaald is. Nogal wat ploegen die destijds voor kunstgras kozen, overwegen zelfs terug over te schakelen op natuurgras. De verwachting is dat over vijf jaar het aantal kunstgrasvelden in Nederland gehalveerd zal zijn.