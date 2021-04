De Wereldvoetbalbond FIFA ziet geen heil in de vorming van een Super League door een select groepje Europese topclubs. "We spreken onze afkeuring uit over een gesloten en afgesplitste Europese competitie, buiten de internationale voetbalstructuren om", liet de FIFA zondagnacht in een korte verklaring weten.

De Wereldvoetbalbond reageerde ongeveer een uur nadat de oprichters van de Super League met de al deels uitlekte plannen officieel naar buiten waren getreden. 'FIFA staat altijd voor eenheid in het wereldvoetbal en roept alle partijen die betrokken zijn bij verhitte discussies op om een ¿¿rustige, constructieve en evenwichtige dialoog aan te gaan voor het welzijn van het spel en in de geest van solidariteit en fair play. De FIFA zal alles doen wat nodig is om bij te dragen aan een geharmoniseerde weg voorwaarts in het algemeen belang van het voetbal.'

De UEFA, de ECA (de belangenvereniging van Europese voetbalclubs) en diverse nationale bonden en competities zien eveneens niets in de revolutionaire plannen. 'Het gaat om een cynisch project dat is gebaseerd op het eigen belang van een paar clubs, in een tijd waarin de samenleving solidariteit meer dan ooit nodig heeft', liet de UEFA onder meer weten.

De Europese voetbalbond praat vandaag/maandag onder meer over de toekomst van de lucratieve Champions League, het toernooi dat door de komst van de Super League sterk zou kunnen devalueren.

KBVB steunt UEFA

En ook de Belgische voetbalbond (KBVB) steunt het verzet van de UEFA tegen de oprichting van een Super League door twaalf Europese topclubs. Dat maakte de KBVB bekend in een bericht op Twitter. De voetbalbond, gecontacteerd door Belga, wilde verder niet reageren op de zaak.

We back @UEFA and oppose the organization of a closed competition as agreed among 12 leading European football clubs. https://t.co/aipBTY3Fos — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) April 19, 2021

