Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: met een bezoek aan Valencia sluiten Real Madrid en Eden Hazard een goeie week af, eentje waarin vooral Sergio Ramos met veel aandacht ging lopen.

Interlands, in Madrid gruwelen ze ervan. Toen Roberto Martínez een goeie maand geleden zijn selectie bekend maakte voor de duels tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland, zat Eden Hazard daar bij. Tot frustratie van de Madrilenen, die liever hadden dat onze landgenoot op het trainingscomplex Valdebebas was achtergebleven om daar verder te werken aan zijn fitheid. Dat Hazard uiteindelijk in die periode geen seconde voor de nationale ploeg speelde, nadien weer geblesseerd raakte én Martínez zei dat zijn poulain trainingen miste om volledig fit te zijn, deed ze daar gruwen. Hadden we dat vooraf dan niet gezegd, hoorde je.

Even schrikken

Goed een maand later is Hazard weer voetballer. Aan een invalbeurt van twintig minuutjes tegen Borussia Mönchengladbach (2-2) koppelde hij twee starts en telkens een goed uur speeltijd: tegen Huesca (4-1) en Inter (3-2). En dus zit hij deze week gewoon opnieuw in de selectie van de Rode Duivels, net als zijn broertje Thorgan, die vorige keer ook out was met een blessure, maar scherp bezig is, zagen we woensdag in het duel van Club Brugge tegen Dortmund. Hun partnership aan de linkerkant kan een nieuwe kans krijgen.

Tegen Inter kreeg Hazard aan de linkerenkel opnieuw een stevige tik. Het zorgde even voor opwinding bij de fysio's, maar uiteindelijk bleef het zonder erg. Zijn aantreden zondagavond bij Valencia, mogelijk als titularis, zou zijn derde start op een week zijn. Allicht zien we hem dus deze week met de Rode Duivels niet al te veel in actie voor zondag wanneer het duel met de Engelsen op het programma staat. In Madrid kijken ze in elk geval nauwlettend toe, want drie dagen na de terugkeer uit België volgt al een nieuwe topper op verplaatsing: een uitduel bij Villarreal. Hazards laatste interland dateert inmiddels van bijna een jaar geleden, op 19 november tegen Cyprus, de afsluiter van de kwalificatiecampagne voor het EK van volgende zomer.

Ramos beste verdediger?

Maar de meeste aandacht in Madrid ging deze week naar Sergio Ramos, die door France Football een dezer wordt uitgeroepen tot beste centrale verdediger ooit. Dat denken ze tenminste in Spanje. Er is in december bij gebrek aan voldoende wedstrijden geen Ballon d'Or, en daarom gaat het weekblad (straks een maandblad) de beste speler per positie kiezen. En dan kan de man, die tegen Inter zijn 100e doelpunt maakte in dienst van Real, de titel van beste verdediger niet ontsnappen, vinden Madrilenen. Onderverdeeld zijn die 100 er 55 goals met het hoofd, 21 omgezette strafschoppen, twee vrije trappen en 22 goals uit open spel. Het doelpunt tegen Inter was zijn 14e in de Champions League.

Ter info aan andere clubs: Ramos is komende zomer einde contract. In maart wordt hij wel 35 en hij heeft als voetballer meer verleden dan toekomst. Met voorzitter Perez praat hij overigens over een nieuw contract. Hijo y padre, vader en zoon, zo omschrijft Marca de relatie tussen beiden en de onderhandelingen gebeuren uitsluitend tussen hen; niemand anders weet ervan. Een contractverlenging lijkt dan ook logisch. Ramos was ook de man die op vraag van zijn voorzitter bij zijn collegavoetballers in de ploeg de inlevering bepleitte naar aanleiding van corona. Dat moest 20 procent worden als La Liga niet kon startten, en 10 procent bij de beperkingen, zoals die nu gelden. Misschien kan met dat uitgespaarde geld zijn nieuw contract wat worden gespijsd...

