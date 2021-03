Paris Saint-Germain moet het woensdag in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, in het eigen Parc des Princes tegen FC Barcelona, nog zonder sterspeler Neymar doen. De Braziliaan sukkelt nog steeds met de adductoren.

PSG maakte op haar website bekend dat Neymar 'zijn individuele training verderzet'. 'Zijn toestand wordt de komende dagen opnieuw geëvalueerd.'

De 29-jarige Braziliaan speelde zijn laatste wedstrijd voor de Parijzenaars op 10 februari in de Franse beker bij Caen (0-1). Sindsdien staat hij aan de kant met klachten aan de adductoren. Hij miste ook al de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. PSG won die drie weken geleden met indrukwekkende 1-4 cijfers bij Barcelona.

PSG-coach Mauricio Pochettino moet woensdag verder ook de geblesseerde Juan Bernat missen. Moise Kean zit nog in isolatie na een coronabesmetting. Angel di Maria en Marco Verratti zijn hersteld van hun blessures en kunnen spelen.

