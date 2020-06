Ieder dag kan je op Sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle clubs die ooit kampioen werden van Engeland?

Vanavond is het zover, Kevin De Bruyne en co. kunnen weer aan de bak in de Premier League. De titel lijkt echter al naar Liverpool te gaan, maar weet jij welke andere clubs zich in de geschiedenis al tot kampioen kroonden in de Engelse hoogste klasse?

