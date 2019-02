Real Madrid voor belangrijke trainerskeuze: Allegri, Raúl, Xabi of toch verder met Solari?

'Trainer zijn is één ding, maar trainer zijn van Real Madrid, dat is nog iets anders', zei Jorge Valdano (63) onlangs. De Argentijn kan het weten, want hij stond zelf aan het roer van de hoofdmacht van de Koninklijke van 1994 tot 1996. Nu is hij een gerespecteerd columnist en analist. Toen Valdano's landgenoot Santiago Solari (42) eind oktober de ontslagen Julen Lopetegui kwam vervangen, werd hij beschouwd als een tussenpaus, hoewel hij meteen een contract kreeg tot juni 2021. Intussen kan Solari echter betere cijfers voorleggen dan zijn vier voorgangers.

Vaderfiguur

Lang werd gedacht dat Antonio Conte Lopetegui zou opvolgen, maar de eisen die hij stelde, waren te buitensporig. Ook de naam van José Mourinho, toen nog aan de slag bij Manchester United, circuleerde. Toen Thibaut Courtois lucht kreeg van die twee namen, zou hij met een bleek gezicht en vol afgrijzen gezegd hebben: 'Ik kan het niet geloven! Ik ben hier de enige die met Conte en met Mourinho gewerkt heeft. Ik ben juist uit Londen weggegaan om zoiets niet meer mee te maken.' Ook de zwaargewichten in de kleedkamer hebben het niet zo voor dictatoriale types. Dat maakte Sergio Ramos dit seizoen nog eens duidelijk toen hij na de 5-1-nederlaag in Barcelona van het veld stapte. Hij kreeg een microfoon onder zijn neus geduwd met de vraag of hij een voorstander was van de komst van Conte. De kapitein zei: 'Iedereen weet met welk type trainer we belangrijke prijzen gewonnen hebben met deze club. Respect hier moet je winnen, je krijgt het niet vanzelf.' Een duidelijke sneer aan het adres van de Italiaanse driftkikker. Het is een feit: in de geschiedenis van Real Madrid zijn zachtaardige vaderfiguren - Miguel Muñoz, Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane - succesvoller geweest dan opgewonden standjes à la Mourinho.

Ook Solari is een trainer die zich zelden opwindt. Een echte vaderfiguur is hij daarentegen niet, hij stelt zich eerder afstandelijk op. Wel geeft hij een aantal jeugdspelers - Vinícius Júnior, Marcos Llorente, Sergio Reguilón, Lucas Vázquez,... - volop kansen en liet hij jongeren als Cristo, Francisco García en Fidalgo debuteren. Volgens ingewijden komt hij daarmee tegemoet aan Florentino Pérez. De voorzitter had gehoopt dat na het vertrek van Ronaldo enkele gevestigde waarden in de ploeg zich bevrijd zouden voelen en het voortouw zouden nemen, maar dat gebeurde niet, met uitzondering van Karim Benzema. Daarom wil Pérez nu een aantal van die spelers naar de uitgang duwen en rekent hij op de jongens uit de cantera om het seizoen te redden. Een tactiek die voorlopig werkt.

Raúl en Alonso

De vraag is of Solari ook volgend seizoen aan de slag mag blijven. Achter de schermen stomen Raúl González en Xabi Alonso zich immers klaar. De twee internationaal gerenommeerde oud-spelers hebben intussen een trainersdiploma en zijn al actief als jeugdcoaches op Valdebebas, het oefencomplex van de club. In hun voordeel pleit dat hun naam meer weerklank heeft dan die van Solari, maar die is zijn schade wel aan het inhalen. Ook de naam van een andere coach circuleert steeds hardnekkiger, die van Massimiliano Allegri. Hij zou deze zomer bij Juventus afgelost worden door Zidane en zou ook dé kandidaat van Ramos en co zijn. De toekomst zal het uitwijzen, maar één ding is zeker: aan het nieuwe Real Madrid wordt nu al volop gewerkt.