De Rode Duivels sluiten vanavond met een duel in Sint-Petersburg (21u) tegen debutant Finland hun groepsfase af op EURO 2020.

Na de eerdere zeges tegen Rusland (0-3) en Denemarken (1-2) zijn de Belgen al zeker van een stek in de achtste finales, een punt tegen de Finnen is genoeg voor de groepswinst, al levert dat waarschijnlijk een lastige tabelhelft op, met mogelijk ploeg in vorm Italië in de kwartfinales en wereldkampioen Frankrijk in de halve finales.

Het doet terugdenken aan de groepsfase op het WK 2018, met de laatste groepswedstrijd tegen Engeland. Toen werd er een veredeld B-elftal - met daarin negen nieuwe namen - aan de aftrap gebracht, dat het uiteindelijk met 1-0 haalde van een volledig Engels B-elftal en de zware tabelhelft een feit was. De voorbije dagen werd echter stellig benadrukt dat speculeren en rekenen geen opties zijn, en dat er dus voluit voor de winst zal gegaan worden tegen Finland.

Lees een voorbeschouwing van onze man in Tubeke Peter T'Kint: Testmatch voor de vedetten en op zoek naar de vervanger voor Kompany

Mits een zege tegen Finland sluiten de Rode Duivels de EK-groepsfase af met een perfect rapport, wat nooit eerder gebeurd is. Met drie zeges op rij zouden ze ook hun record evenaren, dat ze vijf jaar geleden in Frankrijk vestigden, met toen overwinningen tegen Ierland en Zweden in de groepsfase en vervolgens winst tegen Hongarije in de achtste finales. In de kwartfinales werden de Belgen toen verrassend uitgeschakeld door Wales, de openingswedstrijd verloren ze tegen Italië.

Wat is de zware tabelhelft?

Bij groepswinst staan de Belgen in de achtste finales tegenover de nummer drie uit de groepen A, D, E of F. In totaal zijn er vijftien scenario's mogelijk, in vijf daarvan komt de tegenstander van de Belgen bij de laatste zestien uit de groep des doods, met daarin Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Als de nummer drie uit groep A echter niet kan doorstoten, zijn er slechts vijf scenario's meer mogelijk, waarin de Belgen tachtig procent kans hebben om tegen de nummer drie van groep F te moeten spelen. Bereikt de nummer drie uit groep A wel de volgende ronde, dan is er nog maar tien procent kans dat de Duivels de derde uit de groep des doods treffen. In die groep A eindigde Zwitserland zondag echter met vier punten, waardoor ze quasi zeker zijn van de volgende ronde. In een eventuele kwartfinale is vervolgens een duel met Italië mogelijk, dat met negen op negen als winnaar uit groep A kwam. In de halve finales behoort een clash met Frankrijk tot de mogelijkheden.

