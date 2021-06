Denzel Dumfries (25) miste in de eerste helft twee dotten van kansen voor Nederland, maar was in de tweede helft dan toch beslissend tegen Oekraïne. Vijf weetjes over de rechtsachter van Oranje.

Eerste Oranjegoal

Denzel Dumfries maakte pas in zijn twintigste interland voor Oranje zijn eerste doelpunt, maar kroonde er zich wel meteen mee tot matchwinnaar voor de EK-openingsgroepswedstrijd van de Nederlandse nationale ploeg tegen Oekraïne (3-2).

Hij was ook betrokken bij de 2-0 van Wout Weghorst. Beiden speelden tot hun achttiende nog bij de amateurs, wat veel zegt over hun karakter. Dumfries bleek echter altijd overtuigd van zijn eigen potentieel, want de offensieve rechterflankverdediger verklaarde als negentienjarige bij toenmalig tweedeklasser Sparta uit Rotterdam: 'Zeker weten dat ik ooit naar een EK ga.'

Twee interlands voor Aruba

Speelde zeven jaar geleden als lid van amateurclub BVV Barendrecht - waar hij als bijnaam De Stier kreeg - ooit twee interlands voor Aruba. Dit exotische uitstapje was vooral een ode aan het geboorteland van zijn vader. Zijn mama is een Surinaamse.

Het was Giovanni Franken, de oud-bondscoach van Aruba die afgelopen seizoen de U18 van ADO Den Haag begeleidde, die Dumfries ontdekte. 'Een gok', zo gaf hij in januari dit jaar nog toe. 'Ik zag in Denzel een rechtsback in plaats van een centrale verdediger, een positie waar hij vroeger vaak speelde.'

Bescheiden karakter

In maart 2014 vrolijkte hij zijn debuut voor Aruba op met een prachtige goal vanaf ruim 25 meter bij één van de twee oefeninterlands tegen het nietige Guam. Op het eiland schrokken ze van de zelfverzekerdheid waarmee Dumfries toen al sprak. Ze kenden de persoon achter de voetballer toen nog te weinig. Want de Rotterdammer maakte (sportief) altijd indruk door zijn vastberadenheid en winnaarsmentaliteit. Toch wordt hij vooral neergezet als een bescheiden karakter.

Nooit 'zuipûh'

'Bier staat bij hem gelijk aan vergif', weet Sean Verburg, die in zijn jeugd zes jaar aan de zijde van Denzel Dumfries voetbalde bij de amateurs van VV Smitshoek. Op een feestavond wordt bij een cafébezoek het populaire liedje 'ik wil zuipûh' afgespeeld.

Maar wanneer de aanvoerder van zijn toenmalige jeugdteam eist dat alle spelers een pintje meedrinken, speelt Dumfries zijn exemplaar stiekem door aan Verburg. Al vanaf zijn twaalfde volgt hij de levenswijze en het eetpatroon van zijn vader, gebaseerd op water en groenten.

Mino Raiola

'Geen woorden, maar daden' is de strijdkreet van Feyenoord. Een leuze die perfect aansluit bij de speelstijl van Dumfries, die onbevreesd telkens de mouwen opstroopt. Zijn parcours liep nochtans niet via de trots van Rotterdam, maar vanuit Rotterdam-Zuid naar SC Heerenveen (2017/18) en PSV (voor 5,5 miljoen euro gehaald).

Als jeugdspeler voetbaltechnisch te weinig, zo oordeelden de scouts, maar ook de speler erkende al dat hij toen tekortkwam voor de Nederlandse top. Ondertussen schopte hij het echter tot aanvoerder in Eindhoven, waar zijn contract loopt tot 2023, maar topmakelaar Mino Raiola al de opdracht kreeg om een nieuwe (buitenlandse) werkgever te zoeken. Zijn huidige marktwaarde bedraagt 16 miljoen euro.

