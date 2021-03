Strahinja Pavlovic, de Servische verdediger van Cercle Brugge, krijgt bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland kans op een vijfde interland.

Op 3 september 2020 maakte Strahinja Pavlovic zijn debuut bij Servië in en tegen Rusland in een wedstrijd voor de Nations League. Na 65 minuten werd de linksvoetige verdediger, die eerder ook al bij de U17, U19 en U21 van zijn land voetbalde, gewisseld.

Later volgde er nog speeltijd tegen Turkije (0-0-gelijkspel), Hongarije (0-1-verlies) en opnieuw Rusland (3-1-nederlaag). Bij de laatste interland begon Pavlovic in de defensie naast Nikola Maksimovic (29, SSC Napoli) en Nikola Milenkovic (23, AC Fiorentina), met doelman Marko Dmitrovic (29, SD Eibar) achter hen tussen de palen.

Geen aanpassingsproblemen

'Ook bij Servië spelen we met drie man achterin, waardoor dat geen echte aanpassingsproblemen opleverde', zegt de nog altijd maar 19-jarige speler. De nieuwe bondscoach Dragan Stojkovic - vervanger van de midden december vorig jaar doorgestuurde Ljubisa Tumbakovic na amper veertien interlands - riep hem op voor de WK-kwalificatie-interlands tegen Ierland, Portugal en Azerbeidzjan.

'Ik verkies dit systeem, want ik mag soms initiatief nemen om naar voren te gaan, omdat ik weet dat de linkerflankspeler voor dekking zorgt. Het is een plezier om te kunnen trainen en spelen met toppers als Dusan Tadic (Ajax), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Stefan Mitrovic (Strasbourg) en Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). Ik prijs me gelukkig aan de zijde van die mannen. Daar ben ik een kleine vis, maar ik kijk en luister goed. Het beste moet nog komen.'

Lees het volledige interview met de verdediger van Cercle Brugge in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

Op 3 september 2020 maakte Strahinja Pavlovic zijn debuut bij Servië in en tegen Rusland in een wedstrijd voor de Nations League. Na 65 minuten werd de linksvoetige verdediger, die eerder ook al bij de U17, U19 en U21 van zijn land voetbalde, gewisseld.Later volgde er nog speeltijd tegen Turkije (0-0-gelijkspel), Hongarije (0-1-verlies) en opnieuw Rusland (3-1-nederlaag). Bij de laatste interland begon Pavlovic in de defensie naast Nikola Maksimovic (29, SSC Napoli) en Nikola Milenkovic (23, AC Fiorentina), met doelman Marko Dmitrovic (29, SD Eibar) achter hen tussen de palen.'Ook bij Servië spelen we met drie man achterin, waardoor dat geen echte aanpassingsproblemen opleverde', zegt de nog altijd maar 19-jarige speler. De nieuwe bondscoach Dragan Stojkovic - vervanger van de midden december vorig jaar doorgestuurde Ljubisa Tumbakovic na amper veertien interlands - riep hem op voor de WK-kwalificatie-interlands tegen Ierland, Portugal en Azerbeidzjan. 'Ik verkies dit systeem, want ik mag soms initiatief nemen om naar voren te gaan, omdat ik weet dat de linkerflankspeler voor dekking zorgt. Het is een plezier om te kunnen trainen en spelen met toppers als Dusan Tadic (Ajax), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Stefan Mitrovic (Strasbourg) en Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). Ik prijs me gelukkig aan de zijde van die mannen. Daar ben ik een kleine vis, maar ik kijk en luister goed. Het beste moet nog komen.'Lees het volledige interview met de verdediger van Cercle Brugge in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.