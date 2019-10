Manuel Neuer blijft onder de lat de nummer 1 van bondscoach Joachim Löw.

Wie hoort in doel van de Duitse nationale ploeg? Voor de FIFA is Barçasluitpost Marc-André ter Stegen vandaag met Alisson Becker (Liverpool) en Ederson (Manchester City) één van de beste drie keepers ter wereld. Door een veelvoud aan blessures hoort Manuel Neuer niet meer in dat lijstje. Bovendien maakte de 33-jarige aanvoerder van Bayern München de malaise mee van de Duitse nationale ploeg, waardoor bondscoach Joachim Löw in maart besloot om de 'Bayernoudjes' Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels (nu Borussia Dortmund) niet meer op te roepen.

Bij de EK-kwalificatieduels tegen Nederland (2-4-verlies) en Noord-Ierland (0-2-zege) in september kreeg Ter Stegen alweer geen speelminuten, waarna hij zijn ongenoegen duidelijk maakte en aangaf dat zijn geduld stilaan op begint te raken. De 27-jarige keeper zei dat hij niets meer kan doen dan wat hij al probeert sinds 2012. 'Het wordt allemaal een beetje gek. Ik wil geen spelletjes', zo klonk het.

Vaste man

De realiteit is keihard voor Ter Stegen: sinds het WK in Rusland speelde hij geen enkele van de negen belangrijke duels (Nations League of EK-kwalificatie). Alleen op 3 september 2018 kwam hij aan de aftrap in de oefeninterland tegen Peru (2-1-zege). Vandaag/woensdag mag hij om 20.45 uur in Dortmund nog eens opdraven in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië.

Maar Neuer is al sinds 2009 de vaste man onder de lat bij de Mannschaft. Voor Löw blijft hij de eerste keuze. Deze situatie doet terugdenken aan de concurrentiestrijd tussen Oliver Kahn en Jens Lehmann net voor het WK van 2006 in Duitsland. Daar won uiteindelijk laatstgenoemde het pleit.

Komende zondag trekt de Mannschaft naar Estland voor het EK-kwalificatieduel na een 12 op 15 in groep C. Met titularis Neuer tussen de palen, besliste Löw al.

