In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: over een oud samenwerkingsakkoord tussen KRC Genk en Liverpool.

En het voetbalrad, het draait maar door. Voor Kevin De Bruyne volgt vandaag na een Europees feestje tegen Atalanta (5-1) het bezoek van het Aston Villa van de gewezen Bruggelingen Björn Engels, Marvelous Nakamba en Wesley. Het zal een vroege lunch worden voor de Drongenaar, want de wedstrijd begint al om 13.30 uur Belgische tijd.

En voor volgende week heeft de kalendermaker in combinatie met het lot een 'specialleke' verzonnen voor de jongens van City: dinsdag komt Southampton in het kader van de achtste finales van de ligabeker en zaterdag komt de ploeg van Ralp Hasenhüttl en Moussa Djenepo nog een keer terug, dit keer voor de competitie.

Allicht speelt De Bruyne alleen in het weekend, niet voor de cup. Dat deed hij ook niet in de vorige ronde.

Lof van David Silva

In dat duel, 0-3-winst bij Preston, was David Silva de aanvoerder. De 33-jarige Spanjaard had vorige week tegenover iemand van de website van City veel lof voor De Bruyne, die de voorbije vier jaar betrokken was bij 118 goals in de 185 wedstrijden die hij al voor City speelde: 43 goals maakte De Bruyne zelf, bij 75 andere zorgde hij voor de assist.

Silva tegenover verslaggever John Edwards: "Kevin is één van die spelers die in de toekomst nog een grote stap vooruit kan zetten. Hij is immers een van de meest ervaren jongens in een nog jonge kern. Vorig seizoen hebben we hem enorm gemist."

Nikola Saric

Het leukste verhaal van de week rond De Bruyne was er eentje die een paar persjongens oppikten naar aanleiding van het bezoek van Liverpool aan Genk in de Champions League. En de verrassende conclusie die ze eraan verbonden.

Wij waren het al vergeten, maar een klein decennium geleden onderzocht KRC Genk de mogelijkheid tot een samenwerking met de Reds.

In januari 2010 zat een delegatie van Genk te kijken naar een reservewedstrijd van Liverpool tegen Manchester City. Het veld lag er slecht bij, vol modder, en het was die avond berekoud. Blijven tot het einde loonde evenwel, want het was ene Nikola Saric, een Deense spits, die in blessuretijd voor de 3-3 zorgde.

Met diens carrière werd het nooit wat, de in Sarajevo geboren Deen (28 nu) ging later nog bij Hajduk Split voetballen en scoort nu voor amateurclub Kastrup BK.

Degraen bezoekt Melwood

Met de samenwerking tussen beide clubs werd het evenmin iets. Die begon nochtans veelbelovend. In de box van de directie van Liverpool zaten bij die reservewedstrijd Herman Vermeulen (technisch directeur van Genk), Roland Janssen (toen chef-scout van de Limburgers, nu aan de slag voor Manchester United) en Dirk Degraen, de CEO.

Degraen had een paar dagen eerder Melwood bezocht en daar gesproken met Rafael Benítez, in die dagen de manager van Liverpool, en met de hoofdscout van de Reds, Eduardo Macià. Zij raakten het eens over een en ander, want er kwam naar buiten dat Liverpool en Genk gedurende de komende vier jaar zouden samenwerken. Op diverse vlakken: scouting, het uitlenen van spelers en de rekrutering van spelers die van buiten de Europese unie kwamen.

Degraen destijds over die deal: "Liverpool wil jonge talenten uit Afrika en Zuid-Amerika aanwerven, maar door de Britse regelgeving is dat niet mogelijk. Wij kunnen die spelers naar België halen. Beide partijen kunnen erbij winnen. Liverpool heeft ook een grote kern, waar niet iedereen veel minuten kan spelen. Genk kan ook daar een oplossing bieden, net als voor getalenteerde spelers van de U21 van Liverpool, die hier kunnen doorgroeien."

Chris Mavinga

Uiteindelijk was de theorie mooier dan de praktijk. De eerste Liverpoolspeler die werd gepolst, Dani Pacheco, verwierp direct de vraag om naar Limburg te komen. Pacheco, een spits, had pas zijn debuut met de A-ploeg gemaakt en was te ambitieus voor een verhuis naar België.

Uiteindelijk zou alleen Chris Mavinga, een Franse verdediger, de overstap maken. Mavinga, een Fransman, werd door de Reds in 2011 voor zes maanden aan Genk uitgeleend. Na amper één seizoen doofde de samenwerking geruisloos uit.

De Bruyne in heel dat verhaal? Wel, stel dat de samenwerking wél was gelukt, zou KDB dan in 2012, toen hij Genk verliet, nog steeds naar Chelsea zijn gegaan?

Wie zal het zeggen?