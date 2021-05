Na een vooronderzoek door inspecteurs van de ethische commissie en de tuchtkamer is beslist om de drie Europese topclubs te vervolgen. De UEFA verdenkt het trio van het schenden van UEFA-statuten en andere reglementen. 'Nadere informatie volgt te zijner tijd', laat de Europese federatie in een summiere verklaring weten.

De oprichting van de Super League, een elitaire competitie voor vijftien vaste deelnemers, leidde vorige maand tot een storm van kritiek en protest. Door grote druk uit de nationale en internationale samenleving besloten negen clubs zich snel weer terug te trekken als beoogde grondleggers.

Barcelona, Real Madrid en Juventus blijven vooralsnog echter vasthouden aan de Super League. De UEFA besloot daarom om een tuchtprocedure tegen de drie dissidente clubs te openen. De UEFA legde eerder de andere negen clubs slechts een aantal boetes op, omdat ze hun fouten in de hele procedure snel erkenden en spijt betuigden. Barcelona, Juventus en Real Madrid daarentegen riskeren met hun volhardende houding harde sancties van de UEFA. Een mogelijke schorsing voor Europees voetbal kan een van de maatregelen zijn.

De UEFA zal zelf waarschijnlijk echter ook verantwoording moeten afleggen over het harde optreden tegen de Super League. Een Spaanse rechter wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of de voetbalbonden FIFA en UEFA hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegenwerken van de Super League. Het verzoek is afkomstig van de Ondernemingskamer van Madrid.

