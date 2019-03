Vijf wedstrijden om dit weekend extra in de gaten te houden

De play-offs in de Jupiler Pro League beginnen, maar ook in het buitenland zijn er enkele affiches die extra in de schijnwerpers zullen staan. Een vooruitblik.

Daar is Witsel weer

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, zaterdag 30 maart om 15.30 uur - live op Eleven Sports

Rode Duivel Koen Casteels kent maar al te goed de challenge voor de Volkswagenclub, die door zijn gedeelde zesde plaats in de Bundesliga met Bayer Leverkusen kans maakt op Europees voetbal. BVB verloor dit seizoen in het eigen Signal Iduna Park competitiegewijs nog niet. Het team van Lucien Favre (61), na 26 speeldagen met 60 punten op gelijke hoogte met titelconcurrent Bayern München, won maar liefst elf keer voor de eigen Gelbe Wand en speelde nog maar twee keer gelijk.

Naast een terugkeer van Axel Witsel op het middenveld, want tijdens de afwezigheid van de Luikenaar werden kostbare punten verloren, is het bij de thuisploeg vooral uitkijken naar aanvoerder Marco Reus. De 29-jarige Duitse international was met 15 treffers en 8 assists betrokken bij 23 van de 64 gemaakte doelpunten in de 22 duels die hij afwerkte. De superster wordt ook één van de komende dagen vader, terwijl de topper tegenover Bayern op zaterdag 6 april om 18.30 uur in München zich snel aandient. Aan de overkant steekt de Nederlandse aanvaller Wout Weghorst (26) in bloedvorm, met een tussentijds rapport van 12 goals in 26 partijen.

Wie wordt capocannoniere?

Sampdoria - AC Milan, zaterdag 30 maart om 20u30 - live op Eleven Sports

Voor de landstitel zal er in dit duel niet gestreden worden - Sampdoria staat in de middenmoot, Milan in de subtop - maar een individuele titel staat er wel op het spel: die van capocannoniere. De topschutter van de Serie A. Vooralsnog beschouwd als de moeilijkste competitie in Europa voor voetballers in het offensieve compartiment.

Sampdoria brengt Fabio Quagliarella in stelling, op zijn 36ste in de vorm van zijn leven en sinds de onthulling van zijn 'geheim' (dat hij in zijn Napoli-periode gestalkt, bedreigd en afgeperst werd) twee jaar geleden plots verheven tot cult- en volksheld in Italië. De geboren en getogen Napolitaan heeft bovendien een patent op wereldgoals, zo maakte hij er dit seizoen al twee van buitenaards niveau tegen uitgerekend Napoli (een volley-hakballetje) en Chievo (volley met buitenkant voet). Zijn 21 competitiegoals tot dusver bezorgden hem ook nog eens een rentree in de Italiaanse nationale ploeg, waarmee hij de voorbije twee interlands mocht aantreden en tweemaal scoorde.

AC Milan plaatst daar Krzysztof Piatek tegenover. De 23-jarige Poolse spits begon het seizoen als nobody bij Genua, met een loonbriefje van jaarlijks 'amper' 400.000 euro en prijskaartje van 4 miljoen euro. Na dertien goals in de heenronde werd hij deze winterstop alweer verpatst aan de Rossoneri, die 35 miljoen euro op tafel neerlegden voor Piatek en een jaarsalaris van bijna twee miljoen euro. Gonzalo Higuaín mocht per direct beschikken. En de Poolse international maakt zijn reputatie als revelatie van het seizoen ook waar in het shirt van de Milanezen: acht rozen in tien wedstrijden. Hij zit nu in totaal aan 19 competitiegoals. Het jachtseizoen is geopend!

Wie klopt Sagan?

Gent-Wevelgem, zondagnamiddag - live op Sporza

To sprint or not to sprint: niet alleen in Milaan-Sanremo is het telkens weer de vraag, ook in Gent-Wevelgem, die andere klassieker die geboekstaafd staat als 'geschikt voor sterke sprinters.' Zoals vorig jaar toen Peter Sagan zijn derde overwinning in Wevelgem veroverde door 22 renners te verslaan in de groepsprint.

Maar die sprints met een groep van meer dan 10 coureurs zijn de laatste 15 jaar in de minderheid: 7 keer viel dat voor, 8 keer bestond de winnaarsgroep uit slechts 6 renners of minder, van wie er zelfs 4 solo naar de zege fietsten.

Niet toevallig is de laatste jaren de afstand alsmaar opgeschroefd: van ruim 200 kilometer tot 2011 tot 251,5 kilometer dit jaar, de langste editie van Gent-Wevelgem sinds 1989, toen die nog over 276 kilometer ging.

Met de toevoeging van de onverharde Plugstreets sinds 2017 en de traditionele dubbele beklimming van de Kemmelberg (ook al ligt die laatste beklimming op 34 kilometer van de finish) in het voordeel van de aanvallers dus.

Peter Sagan hoort ook bij die categorie. Want bij zijn eerste overwinning in 2013 kwam hij solo over de streep. De Slovaak kan het dus op verschillende manieren, en dat is zijn grootste sterkte in Gent-Wevelgem, de race waarin hij zijn beste resultaten heeft geboekt: sinds 2012 stond hij slechts één keer níét op het podium: de fameuze windeditie van 2015, toen Luca Paolini won en hij 'slechts' tiende werd.

Sagan is dus weer de grote favoriet, en kan met een vierde zege alleen recordhouder worden, één triomf meer dan Boonen, Cipollini, Merckx, Van Looy, Van Eenaeme.

Eredivisie-kraker

Ajax - PSV, zondag 31 maart om 16.45 uur - live op Play Sports

Met nog acht wedstrijden te gaan, bedraagt de voorsprong van de club uit Eindhoven vijf punten op zijn Amsterdamse titeluitdager. PSV is dus favoriet, gesterkt door de theorie dat ze straks hun elfde kampioenenschaal sinds 2000 kunnen veroveren, terwijl Ajax nog altijd hoopt op een zevende titel.

Wint het team van Erik ten Hag, dan kan het volgende woensdag bij een zege in Emmen minimaal één dag eerste staan, na veel meer dan duizend dagen zonder koploperschap. PSV ontvangt een dag later het PEC Zwolle van Jaap Stam, die volgend seizoen Feyenoord coacht. Haalt PSV het in de Johan Cruijff Arena, dan lijkt de Eredivisie nagenoeg beslist.

Door hun uitstekende CL-parcours zitten middenvelder Frenkie de Jong en co al aan 45 duels, PSV blijft steken op 36 wedstrijden. Vormt die frisheid straks de doorslaggevende factor? Kent het offensieve trio Neres-Ziyech-Tadic weer een opportunistisch dagje, tegenover het altijd goed georganiseerde team van Mark van Bommel? Een heel geconcentreerd geheel, die naam maakte met zijn goals in de slotfase. Want een prijsschutter als Hirving Lozano of topscorer Luuk de Jong, die liggen altijd op de loer...

Lastige klip voor Liverpool

Liverpool - Tottenham, zondag 31 maart om 17u30 - live op Play Sports

Jürgen Klopp en zijn gegenpressers voeren momenteel de Premier League aan, op twee punten gevolgd door Manchester City, die wel nog een match te goed hebben. Om de druk op de nog enig overblijvende titelrivaal hoog te houden, wordt er dus maar beter gewonnen in deze topaffiche tegen Tottenham.

De Spurs moesten enkele weken geleden de rol lossen bovenin het klassement, maar kunnen nu enigszins bevrijd voetballen en vierden ondertussen ook de terugkeer van hun kapitein Harry Kane na een paar weken blessureleed. Dat leverde uitstekende prestaties op in de achtste finales van de CL tegen Borussia Dortmund. Interessant wordt het om te zien hoe onze Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen het er vanaf zullen brengen tegen het meest productieve en gevreesde aanvalstrio van de Premier League: Mo Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané. Vooral die laatste presteert dit seizoen op bijzonder hoog niveau en lijkt de rol van voortrekker overgenomen te hebben van Mo Salah, die moeite heeft om zijn vorige superseizoen te herhalen en tegenwoordig iets te veel forceert.

Voor Divock Origi, als Rode Duivel een beetje op het achterplan gesukkeld, is er dezer dagen een rol als joker weggelegd. Nadat hij aan de winterstop besliste om in Liverpool te blijven en te knokken voor een plekje in de ploeg, krijgt de Belgische spits geregeld zijn speelminuten.

Wat helaas niet weggelegd is voor de vierde Belg in deze topaffiche: Simon Mignolet bezigt al een hele campagne de ondankbare taak van reservedoelman na Alisson Becker. Maar als dat straks een eerste landstitel sinds 1990 oplevert, mag ook de minzame Mignolet die pluim op zijn hoed steken.

Door Jonas Creteur, Matthias Stockmans en Frédéric Vanheule