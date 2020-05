Het contract van de amper 27-jarige middenvelder bij Borussia Dortmund loopt af, een treurig einde nadert.

De hoge voorzet kwam van links, Mario Götze nam de bal in het strafschopgebied mee op de borst en prikte het leer met zijn linker voorbij doelman Sergio Romero. 1-0 voor Duitsland in minuut 112. Wie herinnert zich niet die prachtige goal in de WK-finale van 2014 tussen Duitsland en Argentinië?

Super Mario, toen 22 jaar, was geboren: een echte vedette die aan het begin stond van een glansrijke carrière. Zo leek het, maar het draaide anders uit. Het parcours van Mario Götze, intussen 27, werd er meer een van vallen dan van opstaan.

Veelvuldig blessureleed, een mislukte transfer richting Bayern München (in de zomer van 2013, voor 37 miljoen euro) en een mysterieuze stofwisselingsziekte maakten dat de 63-voudige Duitse international sinds zijn terugkeer naar Borussia Dortmund (in juli 2016, voor 22 miljoen euro) nooit meer zijn oude niveau haalde.

'Ik hoop oprecht dat Mario terug aan de oppervlakte komt', zei de Duitse recordinternational Lothar Matthäus onlangs in een podcast van de commerciële tv-zender Sky. 'Hij heeft nog altijd een grote naam, maar moet het vertrouwen van een club, een coach en vooral zichzelf krijgen.'

Lees ook: Vizier op de vedette: Cristiano Ronaldo

Hét moment uit de carrière van Mario Götze © Belga Image

Geen nieuw contract

Zaterdag om 15.30 uur wordt in het Signal Iduna Park de Kohlenpottderby afgetrapt tussen Borussia Dortmund en de buren uit Gelsenkirchen van Schalke 04. Of Mario Götze door de blessure van Axel Witsel nog eens een basisplaats krijgt van coach Lucien Favre, is nog een vraagteken.

Zijn balans dit seizoen oogt alleszins bijzonder mager, met amper 502 speelminuten in 13 duels. Op zijn teller: 3 goals en 0 assists.

Gesprekken over een nieuwe verbintenis bij Borussia Dortmund sprongen al een tijdje geleden af, omdat Götze het liefst zijn rijkelijke salaris (van maar liefst tien miljoen euro) wenst te behouden. BVB wilde hem - uit erkentelijkheid - een sterk verminderd en aan prestaties gelinkt loon voorstellen, maar de middenvelder schermt met aanbiedingen uit binnen- (Hertha BSC en Eintracht Frankfurt) en buitenland (de Verenigde Staten of zelfs China).

Een bijkomende factor is mogelijk de zwangerschap van zijn echtgenote Ann-Kathrin, die binnen enkele weken zal bevallen van hun eerste kind.

Jürgen Klopp?

De vraag die zich opdringt, is: wie kan Mario Götze nog oplappen en uit zijn sportieve stagnatie halen? Of zit er een treurig einde aan te komen voor het voormalige toptalent?

Onlangs wisselde de speler van zaakwaarnemer. Zijn nieuwe makelaar Reza Fazeli, die ook Emre Can en Lucien Favre vertegenwoordigt, wordt verondersteld een leuke opportuniteit te vinden. 'Dat zal wat tijd vergen', gaf Fazeli al aan in Kicker.

Götze zelf lonkte lang naar Spanje, Italië en Engeland, maar het ziet er niet naar uit dat de topclubs daar zo'n risico willen nemen, zeker niet in dit coronatijdperk. Misschien kan zijn ex-coach Jürgen Klopp hem nog reanimeren? In 2016 wilde hij de middenvelder al naar Liverpool halen, omdat hij een doorgeefluik zocht voor zijn aanvallers.

Meer nieuws volgt ongetwijfeld na dit Bundesligaseizoen. Iedereen is alvast benieuwd naar de toekomstplannen van Super Mario, op 30 juni einde contract bij Borussia Dortmund.

Mario Götze speelde dit seizoen 19 matchen voor Dortmund, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf. © GETTY

De hoge voorzet kwam van links, Mario Götze nam de bal in het strafschopgebied mee op de borst en prikte het leer met zijn linker voorbij doelman Sergio Romero. 1-0 voor Duitsland in minuut 112. Wie herinnert zich niet die prachtige goal in de WK-finale van 2014 tussen Duitsland en Argentinië? Super Mario, toen 22 jaar, was geboren: een echte vedette die aan het begin stond van een glansrijke carrière. Zo leek het, maar het draaide anders uit. Het parcours van Mario Götze, intussen 27, werd er meer een van vallen dan van opstaan. Veelvuldig blessureleed, een mislukte transfer richting Bayern München (in de zomer van 2013, voor 37 miljoen euro) en een mysterieuze stofwisselingsziekte maakten dat de 63-voudige Duitse international sinds zijn terugkeer naar Borussia Dortmund (in juli 2016, voor 22 miljoen euro) nooit meer zijn oude niveau haalde.'Ik hoop oprecht dat Mario terug aan de oppervlakte komt', zei de Duitse recordinternational Lothar Matthäus onlangs in een podcast van de commerciële tv-zender Sky. 'Hij heeft nog altijd een grote naam, maar moet het vertrouwen van een club, een coach en vooral zichzelf krijgen.'Zaterdag om 15.30 uur wordt in het Signal Iduna Park de Kohlenpottderby afgetrapt tussen Borussia Dortmund en de buren uit Gelsenkirchen van Schalke 04. Of Mario Götze door de blessure van Axel Witsel nog eens een basisplaats krijgt van coach Lucien Favre, is nog een vraagteken. Zijn balans dit seizoen oogt alleszins bijzonder mager, met amper 502 speelminuten in 13 duels. Op zijn teller: 3 goals en 0 assists.Gesprekken over een nieuwe verbintenis bij Borussia Dortmund sprongen al een tijdje geleden af, omdat Götze het liefst zijn rijkelijke salaris (van maar liefst tien miljoen euro) wenst te behouden. BVB wilde hem - uit erkentelijkheid - een sterk verminderd en aan prestaties gelinkt loon voorstellen, maar de middenvelder schermt met aanbiedingen uit binnen- (Hertha BSC en Eintracht Frankfurt) en buitenland (de Verenigde Staten of zelfs China). Een bijkomende factor is mogelijk de zwangerschap van zijn echtgenote Ann-Kathrin, die binnen enkele weken zal bevallen van hun eerste kind.De vraag die zich opdringt, is: wie kan Mario Götze nog oplappen en uit zijn sportieve stagnatie halen? Of zit er een treurig einde aan te komen voor het voormalige toptalent?Onlangs wisselde de speler van zaakwaarnemer. Zijn nieuwe makelaar Reza Fazeli, die ook Emre Can en Lucien Favre vertegenwoordigt, wordt verondersteld een leuke opportuniteit te vinden. 'Dat zal wat tijd vergen', gaf Fazeli al aan in Kicker. Götze zelf lonkte lang naar Spanje, Italië en Engeland, maar het ziet er niet naar uit dat de topclubs daar zo'n risico willen nemen, zeker niet in dit coronatijdperk. Misschien kan zijn ex-coach Jürgen Klopp hem nog reanimeren? In 2016 wilde hij de middenvelder al naar Liverpool halen, omdat hij een doorgeefluik zocht voor zijn aanvallers. Meer nieuws volgt ongetwijfeld na dit Bundesligaseizoen. Iedereen is alvast benieuwd naar de toekomstplannen van Super Mario, op 30 juni einde contract bij Borussia Dortmund.