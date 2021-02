Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: aan de vooravond van de topper tegen Liverpool lichtte Pep Guardiola de medische toestand van zijn spelmaker toe.

Telt Manchester City zondag Liverpool definitief uit in de Engelse titelstrijd? Het is nog vroeg, maar het zou kunnen. De Reds bleven, tot twee weken geleden, 68 wedstrijden na mekaar ongeslagen op Anfield, maar verloren nu twee keer op rij. Op 21 januari kwam Burnley met 0-1 winnen, op 3 februari deed Brighton & Hove hetzelfde.

Door die twee verliespartijen is het verschil in de stand opgelopen tot zeven punten. Misschien zelfs tien, gesteld dat City de wedstrijd die het nog te goed heeft, ook zou winnen. 'Met die theoretische achterstand in het hoofd moet ik zeggen dat we niet langer in de titelrace zitten', zei linksachter Robertson na de wedstrijd voor de camera. 'Bij City zouden ze in gelijkaardige omstandigheden net hetzelfde zeggen, vermoed ik.'

Manchester City daarentegen 'is aan het vliegen', zuchtte Jürgen Klopp voor dezelfde microfoons van BT Sport. Het heeft veel minder last van de afwezigheid van Kevin De Bruyne dan Liverpool van haar geblesseerden (onder meer Jota, Mané en uiteraard al maanden Van Dijk). Zijn ploeg, vindt Klopp, zoekt zich te pletter naar oplossingen, maar mist mentale frisheid. Ze zet nog steeds voldoende druk, maar vindt niet de openingen. Fysieke last zou het in principe niet mogen zijn: Liverpool zat woensdag aan zijn achtste wedstrijd van het jaar, City (en United) speelden er al twee meer.

Voor Nathan Aké, Sergio Agüero en De Bruyne komt de topper te vroeg, liet Guardiola op de persconferentie gisteren weten. Aké sukkelt sinds de kerstperiode met zijn hamstrings, op zijn return werd nog geen datum gekleefd. Agüero, terug na een positieve coronatest, trainde nog niet met de groep op het veld, maar zou over een tweetal weken inzetbaar moeten zijn.

Voor Kevin De Bruyne ziet het er nog niet zo rooskleurig uit. De dokters bekeken de scan die deze week werd genomen nog een keer, maar blijven een terugkeer naar achter schuiven. Guardiola noemde het 'a blow', maar 'we moeten vooruit. Hij zal een belangrijk deel van het seizoen out zijn.' De verwachte returndatum wordt nu geschat op 1 tot 8 maart. In die periode staat de derby in Manchester op de kalender én de return in de Champions League. Later die maand zijn er ook nog interlands.

