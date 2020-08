FC Barcelona heeft Ronald Koeman voorgesteld als de nieuwe T1. Voor Barça is hij de ideale coach om de crisis te overwinnen. Waarom is dat zo?

De 2-8-bolwassing tegen Bayern München blijft nazinderen in Camp Nou. Voorzitter Josep Bartomeu liet meteen na de wedstrijd weten dat er veranderingen zullen komen bij de blaugrana. Een daarvan, bleek achteraf, was het ontslag van coach Quique Setién. Als vervanger, nog maar drie dagen later, heeft de club nu Ronald Koeman voorgesteld. Maar waarom koos Barcelona zo snel voor de Nederlander?

Clublegende

Ronald Koeman heeft een bepaalde sterrenstatus in Catalonië. De Nederlandse libero speelde zelf al voor FC Barcelona tussen 1989 en 1995. Na avonturen bij Groningen en Ajax kaapte de Spaanse topclub hem weg bij PSV voor zes miljoen euro, toen een recordbedrag voor de lampenclub. De transfer kwam niet verrassend, want Koeman had in 1988 een uitstekend jaar achter de rug met de Europacup I-winst met PSV en de Europese titel met Nederland.

Bij Barcelona kwam hij onder de hoede van landgenoot Johan Cruijff, die een van de beste teams ooit aan het smeden was. Later stond dat team bekend als het Dream Team met sterspelers als Christo Stoitsjkov, Michael Laudrup en Romario. Het won viermaal de Spaanse titel en eenmaal de Copa del Rey, maar het orgelpunt was de Champions Leaguewinst in 1992 tegen Sampdoria op Wembley. Met een vrije trap in de verlengingen werd Koeman de matchwinnaar en een levende legende bij de blaugrana. Uiteindelijk speelde de Nederlander 254 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij maar liefst 83 keer scoorde.

Iemand die de club al kent van z'n spelerscarrière kan ook altijd net iets meer gezag opwekken bij de spelers dan een buitenstaander zoals Quique Setién. Koeman kent het huis en de filosofie en heeft, zoals gezegd, al wel wat bewezen bij Barcelona. Om het wespennest van de Barcelonakleedkamer terug op één lijn te krijgen, is Koeman misschien wel de geschikte kandidaat.

Lees ook: Hoe moet het nu verder voor Barcelona?

Koeman is sinds 1992 een legende in Catalonië © GETTY

Wonderdokter

Maar Koeman verdiende ook als coach al een groot deel van zijn pluimen. Als assistent-coach en later als jeugdtrainer was hij al eens aan het werk bij Barcelona. Nadien trok hij naar Ajax, waar hij op vier jaar tijd twee titels en een beker won. Na zijn vertrek bij Ajax raakte zijn carrière wat in het slop met vier teams op vijf jaar tijd, maar Feyenoord in 2011 bleek dan weer de springplank te zijn voor de grotere carrière van Koeman. De Rotterdammers wisten al sinds 2006 niet meer in de top drie te raken en eindigden in 2011 zelfs nog op de tiende plek.

Koeman kreeg de club terug op de rails en zorgde ervoor dat Feyenoord op drie seizoenen niet meer uit de top drie belandde. Een titel zat er evenwel niet in, maar de club en zijn carrière waren gered. Dat hadden ze ook opgemerkt in de Premier League waar hij twee seizoenen aan het hoofd stond van Southampton en vervolgens ook aan de slag ging bij Everton.

Ondertussen kende het Nederlandse voetbal een gitzwarte periode, want Oranje wist zich niet te plaatsen voor het EK van 2016 en het WK van 2018. De KNVB zag Koemans goeie prestaties in Engeland en overtuigde hem prompt om bondscoach te worden. En ook daar kweet Koeman zich vlekkeloos van zijn opdracht. Oranje plaatste zich voor het EK 2020 - wanneer dat ook mag plaatsvinden - en werd onder Koeman opnieuw een team om rekening mee te houden.

Waar Barcelona nu nood aan heeft, is zo'n wonderdokter als Koeman die een club kan redden, want Barça zit misschien wel in zijn grootste crisis van de laatste jaren en won voor het eerst in twaalf jaar geen enkele prijs - de laatste keer was onder Frank Rijkaard, de vorige Nederlandse coach van Barcelona. Ronald Koeman krijgt nu dus de lastige taak om een absolute topclub terug op het rechte spoor te krijgen en zal zelf een heel nieuw team mogen bouwen.

Niet eerste keuze

Koeman lijkt het dus allemaal te hebben om Barcelona uit deze crisis te halen, maar de Nederlander was geen eerste keuze voor de Catalanen. Die eer viel te beurt aan Xavi. De Spaanse ex-middenvelder had de voorkeur bij zowat alle bestuursleden, maar wil zelf nog steeds niet komen. Momenteel zit Xavi goed als coach van het Qatarese Al-Sadd waar hij zijn contract al verlengde tot volgend jaar en met Santi Cazorla van Villarreal al een team aan het uitbouwen was.

Bovendien heeft Xavi zich verbonden aan de Spaanse ondernemer Victor Font, die volgend jaar opkomt in de Barcelonese voorzittersverkiezingen. Font heeft zich in Qatar gevestigd en is goed bevriend met de ex-nummer 8 van Barcelona. Als Xavi dan ineens voor Josep Bartomeu kiest, dan ondermijnt hij de kansen van zijn vriend.

Nog een andere kandidaat was Mauricio Pochettino, die al sinds vorig jaar zonder werk zit na zijn ontslag bij Tottenham. Maar de Argentijn verdeelt de bestuurskamer van Barcelona. Sommigen uit het bestuur en zelfs de fans vinden hem niet de geschikte kandidaat vanwege zijn uitspraken als Espanyolspeler en coach. 'Ik zou nog liever terugkeren naar mijn boerderij in Argentinië dan Barcelona coachen', liet hij eens optekenen. Een andere keer zou hij ook gezegd hebben dat Xavi de vijand was. Ja, dan wordt het wel moeilijk...

Het is dan ook logisch dat Bartomeu Pochettino niet wil aannemen. De zaak zou zijn reputatie bij de supporters nog meer verslechteren en ook binnen het bestuur zou er wel eens een motie van wantrouwen kunnen komen. De piste-Pochettino werd deze keer dus geen enkele serieus genomen.

Dan viel de keuze uiteindelijk op Ronald Koeman, die in januari ook al tweede keuze was achter Xavi, maar toen nog bedankte voor de job waardoor Quique Setién er uiteindelijk mee ging lopen. In januari was hij nog te veel gericht op zijn job als bondscoach van Oranje. Nu hapte hij echter wel meteen toen, want door de coronacrisis heeft Koeman al maanden niets meer te doen en wie weet wordt het EK ook volgend jaar niet gespeeld. Dan maar een leuke uitdaging aangaan bij Barcelona, dacht Koeman.

Voor Barcelona moest het allemaal snel gaan, want op 12 september - over minder dan een maand - start de Spaanse competitie al en het team moet compleet uitgemest worden. Xavi werd al gebeld vóór de kwartfinale tegen Bayern, maar weigerde. De avond van de blamage zelf werd dan Koeman gebeld, die meteen akkoord ging. De volgende dag stond er al een delegatie van Barcelona voor zijn deur. Er moest enkel nog een akkoord gevonden worden met de KNVB, waar Barcelona enkele miljoenen aan moet betalen om Koeman los te krijgen, en dat lukte nu. 'Welcome home', klinkt het in Catalonië.

De 2-8-bolwassing tegen Bayern München blijft nazinderen in Camp Nou. Voorzitter Josep Bartomeu liet meteen na de wedstrijd weten dat er veranderingen zullen komen bij de blaugrana. Een daarvan, bleek achteraf, was het ontslag van coach Quique Setién. Als vervanger, nog maar drie dagen later, heeft de club nu Ronald Koeman voorgesteld. Maar waarom koos Barcelona zo snel voor de Nederlander?Ronald Koeman heeft een bepaalde sterrenstatus in Catalonië. De Nederlandse libero speelde zelf al voor FC Barcelona tussen 1989 en 1995. Na avonturen bij Groningen en Ajax kaapte de Spaanse topclub hem weg bij PSV voor zes miljoen euro, toen een recordbedrag voor de lampenclub. De transfer kwam niet verrassend, want Koeman had in 1988 een uitstekend jaar achter de rug met de Europacup I-winst met PSV en de Europese titel met Nederland.Bij Barcelona kwam hij onder de hoede van landgenoot Johan Cruijff, die een van de beste teams ooit aan het smeden was. Later stond dat team bekend als het Dream Team met sterspelers als Christo Stoitsjkov, Michael Laudrup en Romario. Het won viermaal de Spaanse titel en eenmaal de Copa del Rey, maar het orgelpunt was de Champions Leaguewinst in 1992 tegen Sampdoria op Wembley. Met een vrije trap in de verlengingen werd Koeman de matchwinnaar en een levende legende bij de blaugrana. Uiteindelijk speelde de Nederlander 254 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij maar liefst 83 keer scoorde.Iemand die de club al kent van z'n spelerscarrière kan ook altijd net iets meer gezag opwekken bij de spelers dan een buitenstaander zoals Quique Setién. Koeman kent het huis en de filosofie en heeft, zoals gezegd, al wel wat bewezen bij Barcelona. Om het wespennest van de Barcelonakleedkamer terug op één lijn te krijgen, is Koeman misschien wel de geschikte kandidaat.Maar Koeman verdiende ook als coach al een groot deel van zijn pluimen. Als assistent-coach en later als jeugdtrainer was hij al eens aan het werk bij Barcelona. Nadien trok hij naar Ajax, waar hij op vier jaar tijd twee titels en een beker won. Na zijn vertrek bij Ajax raakte zijn carrière wat in het slop met vier teams op vijf jaar tijd, maar Feyenoord in 2011 bleek dan weer de springplank te zijn voor de grotere carrière van Koeman. De Rotterdammers wisten al sinds 2006 niet meer in de top drie te raken en eindigden in 2011 zelfs nog op de tiende plek.Koeman kreeg de club terug op de rails en zorgde ervoor dat Feyenoord op drie seizoenen niet meer uit de top drie belandde. Een titel zat er evenwel niet in, maar de club en zijn carrière waren gered. Dat hadden ze ook opgemerkt in de Premier League waar hij twee seizoenen aan het hoofd stond van Southampton en vervolgens ook aan de slag ging bij Everton.Ondertussen kende het Nederlandse voetbal een gitzwarte periode, want Oranje wist zich niet te plaatsen voor het EK van 2016 en het WK van 2018. De KNVB zag Koemans goeie prestaties in Engeland en overtuigde hem prompt om bondscoach te worden. En ook daar kweet Koeman zich vlekkeloos van zijn opdracht. Oranje plaatste zich voor het EK 2020 - wanneer dat ook mag plaatsvinden - en werd onder Koeman opnieuw een team om rekening mee te houden.Waar Barcelona nu nood aan heeft, is zo'n wonderdokter als Koeman die een club kan redden, want Barça zit misschien wel in zijn grootste crisis van de laatste jaren en won voor het eerst in twaalf jaar geen enkele prijs - de laatste keer was onder Frank Rijkaard, de vorige Nederlandse coach van Barcelona. Ronald Koeman krijgt nu dus de lastige taak om een absolute topclub terug op het rechte spoor te krijgen en zal zelf een heel nieuw team mogen bouwen.Koeman lijkt het dus allemaal te hebben om Barcelona uit deze crisis te halen, maar de Nederlander was geen eerste keuze voor de Catalanen. Die eer viel te beurt aan Xavi. De Spaanse ex-middenvelder had de voorkeur bij zowat alle bestuursleden, maar wil zelf nog steeds niet komen. Momenteel zit Xavi goed als coach van het Qatarese Al-Sadd waar hij zijn contract al verlengde tot volgend jaar en met Santi Cazorla van Villarreal al een team aan het uitbouwen was.Bovendien heeft Xavi zich verbonden aan de Spaanse ondernemer Victor Font, die volgend jaar opkomt in de Barcelonese voorzittersverkiezingen. Font heeft zich in Qatar gevestigd en is goed bevriend met de ex-nummer 8 van Barcelona. Als Xavi dan ineens voor Josep Bartomeu kiest, dan ondermijnt hij de kansen van zijn vriend.Nog een andere kandidaat was Mauricio Pochettino, die al sinds vorig jaar zonder werk zit na zijn ontslag bij Tottenham. Maar de Argentijn verdeelt de bestuurskamer van Barcelona. Sommigen uit het bestuur en zelfs de fans vinden hem niet de geschikte kandidaat vanwege zijn uitspraken als Espanyolspeler en coach. 'Ik zou nog liever terugkeren naar mijn boerderij in Argentinië dan Barcelona coachen', liet hij eens optekenen. Een andere keer zou hij ook gezegd hebben dat Xavi de vijand was. Ja, dan wordt het wel moeilijk...Het is dan ook logisch dat Bartomeu Pochettino niet wil aannemen. De zaak zou zijn reputatie bij de supporters nog meer verslechteren en ook binnen het bestuur zou er wel eens een motie van wantrouwen kunnen komen. De piste-Pochettino werd deze keer dus geen enkele serieus genomen.Dan viel de keuze uiteindelijk op Ronald Koeman, die in januari ook al tweede keuze was achter Xavi, maar toen nog bedankte voor de job waardoor Quique Setién er uiteindelijk mee ging lopen. In januari was hij nog te veel gericht op zijn job als bondscoach van Oranje. Nu hapte hij echter wel meteen toen, want door de coronacrisis heeft Koeman al maanden niets meer te doen en wie weet wordt het EK ook volgend jaar niet gespeeld. Dan maar een leuke uitdaging aangaan bij Barcelona, dacht Koeman.Voor Barcelona moest het allemaal snel gaan, want op 12 september - over minder dan een maand - start de Spaanse competitie al en het team moet compleet uitgemest worden. Xavi werd al gebeld vóór de kwartfinale tegen Bayern, maar weigerde. De avond van de blamage zelf werd dan Koeman gebeld, die meteen akkoord ging. De volgende dag stond er al een delegatie van Barcelona voor zijn deur. Er moest enkel nog een akkoord gevonden worden met de KNVB, waar Barcelona enkele miljoenen aan moet betalen om Koeman los te krijgen, en dat lukte nu. 'Welcome home', klinkt het in Catalonië.