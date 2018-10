Waarom Eden Hazard zo populair is in Azië

Om een glimp op te vangen van Hazards schatkamer moet je de grens oversteken met Frankrijk en halt houden in Wambrechies, een voorstad van Rijsel. De burelen van AD Team Conseil en AV Team Premium zijn sober. De kmo rond Eden Hazard wordt bestuurd door Marie Armand en Vincent Vlieghe.

'We waren er van in het prille begin bij. Toen hij nog niet de speler was die hij vandaag is', legt Armand uit. 'Dat bevalt Eden net. Hij weet wat hij aan ons heeft. Hij weet dat we niet blijven vanwege zijn naam, maar omdat we er tien jaar geleden ook al waren. We geloofden toen in hem en we zouden hem trouw gebleven zijn mocht hij geen grote vedette geworden zijn.'

Financieel advies

Vincent Vlieghe herinnert zich nog levendig hoe hij op een avond in juni 2007 voor het eerst over de vloer mocht komen bij de familie Hazard. Zes maanden eerder had Vlieghe tijdens een bezoek aan het jeugdcomplex van Lille aan de jongeren uitgelegd hoe ze hun geld moesten beheren. Eden had toen net met België geschitterd op het EK U17 en hij had als een van jongste spelers in Europa een profcontract van drie jaar gekregen van Lille. Op vraag van Thierry en Carine Hazard hadden ze Vlieghe, een financieel expert, uitgenodigd om hun zoon raad te geven.

'Eden maakte meteen een goede indruk op mij', vertelt Vlieghe. 'Hij was rustig, hij luisterde geïnteresseerd, hij gedroeg zich volwassenen en hij was overtuigd van zijn kwaliteiten. Zijn talent was evident, maar ik had mij nooit kunnen inbeelden dat hij de topper zou worden die hij nu is.'

Het jaar van zijn ontmoeting met Hazard startte Vlieghe zijn samenwerking met Armand. Vier jaar later, in 2011, zou hun partnership uitmonden in de oprichting van AV Team Conseil, een bedrijf gespecialiseerd in vermogensbeheer. Het duo zou tegelijkertijd AV Team Premium lanceren, een speciaalzaak die het commerciële aspect, de marketingpoot en het socialemediagebeuren van de grootste Belgische voetbalster in handen zou nemen.

Geliefd in Azië

Mede dankzij zijn contract bij Nike, dat hem heel vroeg binnenhaalde, is Hazard een internationale figuur waarvan de draagwijdte met de dag toeneemt. Hij is samen met Mesut Özil en Harry Kane een van de vaandeldragers van het bekende merk Beats, heeft de Japanse autobouwer Nissan, een vaste partner van de Champions League, achter zich en wordt een keer per maand door het Chinese socialemediaplatform Sina Weibo opgevoerd in een filmpje om de gebruikers ervan te triggeren. Enkele maanden geleden was het Belgische wonderkind ook te zien in een Chinese televisiereclame die de weldaden van een lokaal product promootte.

'Hij ligt goed in de markt bij de Aziaten. Zijn kleine gestalte is daar zeker niet vreemd aan', bevestigt Armand. 'We lachen er al eens mee, maar dat speelt echt een rol. Net als een Lionel Messi heeft Hazard een goed reputatie in Azië.'

Achter het beeld van brave huisvader, dat hij combineert met zijn voorkomen van de eeuwige puber, gaat een heuse zakenman schuil. Eden Hazard leidt samen met AV Team Conseil een kmo die achter de schermen een batterij advocaten en accountants tewerkstelt. Andrew Dart, een Engelse bemiddelaar gespecialiseerd in portretrechten die acht jaar voor Chelsea werkte, verkent de markt en maakt een schifting in de sponsorvoorstellen. De vermaarde Londense advocaat Oliver Hunt is een crack in alles wat met sportrecht te maken heeft en is eveneens lid van team Hazard. Verbazend genoeg doet Hazard geen beroep op een topmakelaar genre Mino Raiola of Jorge Mendesom zijn voetbalzaken te behartigen. Dat is het exclusieve werkveld van het duo Vlieghe-Armand en vader Thierry. Waarom zou hij miljoenen euro's spenderen aan een makelaar terwijl de clubs hem zomaar het hof maken? De commissielonen die de clubs uitsparen kan de playmaker van Chelsea dan weer in rekening brengen bij de onderhandeling van een salarisverhoging.