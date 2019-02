Waarom het Duits voetbalmuseum in Dortmund staat (en niet in Berlijn of München)

Het Duits voetbalmuseum is het makkelijkst met de trein te bereiken. Je stapt het station van Dortmund uit, steekt de brede Königswall over en gaat het fonkelnieuwe pand aan de overzijde van het zebrapad binnen.

Daar opent zich een interessante wereld in een gebouw dat speciaal voor het museum werd opgetrokken en sinds de opening in oktober 2015 meer dan 200.000 bezoekers per jaar trekt.

Alle aspecten van het Duitse voetbal worden er belicht, van het ontstaan bij de voorlaatste eeuwwisseling in het toenmalige keizerrijk, naar de eerste internationale successen van de nationale ploeg, de ontwikkeling van het voetbal in de DDR en de plotse boom van het vrouwenvoetbal in Duitsland. Ook de schaduwkant uit de Duitse voetbalgeschiedenis wordt niet verhuld. Bijzonder aangrijpend is de manier waarop de vervolging van de Joodse spelers voor en tijdens WO II voorgesteld wordt.

Op 1 april vindt hier ook de eerste Hall of Fame van het Duitse voetbal plaats, met de eerste elf Duitse vaandeldragers, van doelman Sepp Maier via verdediger Franz Beckenbauer over de eerste Duitse wereldkampioen Fritz Walter tot aanvallers Uwe Seeler, Gerd Müller en Helmut Rahn. Vervolgens worden jaarlijks vijf nieuwe spelers toegevoegd, met als criterium dat ze minstens vijf jaar gestopt moeten zijn als voetballer.

Evenementenhal

Het idee voor een Duits voetbalmuseum ontsproot tijdens het WK 2006 in Duitsland, waarbij voor het eerst in alle zestien speelsteden een uitgebreid cultureel programma aangeboden werd.

Na het WK werd beslist tot het optrekken van een fonkelnieuw gebouw, speciaal voor het museum neergezet. Dat moest gebeuren in de provincie Noordrijn-Westfalen, omdat daar historisch de grootste concentratie aan voetbalclubs bestaat.

Uiteindelijk ging de definitieve keuze tussen Gelsenkirchen en Dortmund, waarbij Dortmund het haalde omdat het een compacter stadscentrum heeft en er een stuk ruimte beschikbaar was recht tegenover het station.

Van de opbrengst van het WK besteedde de DFB, de Duitse voetbalbond 20 miljoen aan de bouw van het museum. De provincie Noordrijn-Westfalen droeg een groot deel van de resterende kosten voor het 7500 vierkante meter grote museum dat in totaal 41 miljoen euro kostte.

Na een moeizame start organiseert het als een echt cultuurhuis jaarlijks meer dan 200 evenementen, waaronder literatuuravonden, lezingen, en optredens van voetbalcomedians. 'Ons doel is voetbalemoties overbrengen aan elke generatie', zegt de directeur Manuel Neukirchner.

Info: Het Duits Voetbalmuseum is van dinsdag tot en met zondag open van 10 tot 18 uur. Tickets: 10-17 euro. Adres: Deutsches Fussballmuseum, Platz der Deutschen Einheit 1, 44137 Dortmund. www.fussballmuseum.deDe website heeft een Engelstalige versie. In het museum zelf zijn de begeleidende commentaren in het Duits en het Engels, de audiovisuele fragmenten in het Duits.