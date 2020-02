KAA Gent treft met AS Roma donderdag een club in crisis. Het team van Paulo Fonseca is, net als elf jaar geleden, afhankelijk van de goals van een ervaren rot: toen heette die Francesco Totti, nu Edin Dzeko.

AS Roma heeft sinds afgelopen zomer een nieuwe coach: Paulo Fonseca. Hij probeert zijn ploeg op Kompaniaanse wijze van achteruit te laten voetballen. Een speelstijl die, zoals ook in ons land al bewezen, de nodige risico's met zich meebrengt. Onder de vleugels van de Portugees is Roma dan ook aan een wisselvallig seizoen bezig.

AS Roma heeft sinds afgelopen zomer een nieuwe coach: Paulo Fonseca. Hij probeert zijn ploeg op Kompaniaanse wijze van achteruit te laten voetballen. Een speelstijl die, zoals ook in ons land al bewezen, de nodige risico's met zich meebrengt. Onder de vleugels van de Portugees is Roma dan ook aan een wisselvallig seizoen bezig. Zo wonnen de Romeinen thuis tegen Napoli en pakten ze een punt op het veld van Inter, maar werd er ook verloren in Parma en thuis tegen Atalanta. Sinds de winterstop is het echt crisis. Roma ging er in de beker uit tegen Juventus en in de competitie pakte de ploeg van Fonseca een schamele 4 op 21. Het staat zo op de vijfde plaats in de Serie A.In de poulefase van de Europa League kon Roma alleen twee keer winnen van de uiteindelijke groepswinnaar Basaksehir. Tegen Wolfsberger AC en Borussia Mönchengladbach werd er drie keer gelijkgespeeld en één keer verloren, in Duitsland. Nipt voldoende om de zestiende finale tegen de Buffalo's te halen.De laatste keer dat KAA Gent Roma ontmoette, werd het 1-7. De uitblinker in 2009: Fransesco Totti, op dat moment 32 en in het Ottenstadion goed voor drie doelpunten. Ook bij deze confrontatie moeten de Buffalo's een spits op leeftijd vrezen. Edin Dzeko is er al 33, maar na doelman Pau Lopez en centrale verdediger Gianluca Mancini is hij wel de speler die dit seizoen al het meeste minuten maakte bij de Giallorossi. In 2.458 minuten was hij al goed voor veertien doelpunten. Daarmee is de Bosniër ook topschutter.Dzeko is overigens niet de enige speler met ervaring in de kern van Fonseca. Met Aleksandr Kolarov en Chris Smalling heeft Roma ook in de verdediging enkele mannen met de nodige anciënniteit. Reken daarbij ook bankzitters als Antonio Mirante, Nikola Kalinic en Federico Fazio en je komt uit op een gemiddelde leeftijd van 27,1 jaar.Kolarov en Smalling worden in de verdediging bijgestaan door de al genoemde Mancini en Davide Santon. Die eerste wordt sinds deze zomer gehuurd van Atalanta. Op het eind van het seizoen moet Roma de Italiaanse centrale verdediger wel definitief overnemen voor 30 miljoen euro, exclusief bonussen. Santon, die werd opgeleid bij Inter, vervangt op de rechtsachter de naar Valencia vertrokken Alessandro Florenzi. Hij zorgt daarbij wel voor een pak minder aanvallende impulsen dan zijn voorganger.Op het middenveld staan de laatste weken de Fransman Jordan Veretout en Bryan Cristante. De Canadese Italiaan vervangt voor de verdediging Amadou Diawara, die niet voor het eerst buiten strijd is met een knieblessure. Achter de spitsen strooit Lorenzo Pellegrini met passes. Hij was dit seizoen al goed voor elf assists. Voor een aanvallende middenvelder scoort de Italiaan niet al te vaak. Hij zit dit seizoen aan drie treffers.Zijn absolute smaakmaker moet Roma tot het einde van het seizoen missen. Nicolo Zaniolo, de twintigjarige middenvelder die in de zomer van 2018 als pasmunt werd gebruikt voor Radja Nainggolan, viel in de bekerwedstrijd tegen Juventus uit met een gescheurde kruisband. Een zware domper voor Fonseca, want Zaniolo is na Dzeko met zes goals de beste doelpuntenmaker bij Roma.Zijn vervanger op de rechterflank is Cengiz Under. Ook een talent, maar een heel ander type. Waar de Italiaan geregeld naar binnen komt en de ruimte in de rug van de diepe spits bespeelt, blijft de Turk eerder aan de zijkant en maakt hij van daaruit de actie. Hij kwam dit seizoen nog maar twee keer tot scoren. Zijn ploegmaat aan de overkant is een gelijkaardige speler, maar Justin Kluivert zit dit seizoen wel al aan vijf doelpunten en twee assists. In de PowerPoint van de Gentse videoanalist Gertjan Demets zullen twee zaken ongetwijfeld aangestipt staan: vermijd het weggeven van stilstaande fases en kom geconcentreerd uit de kleedkamer. Acht van de 43 doelpunten die Dzeko en co dit seizoen in de Serie A scoorden, werden gemaakt met het hoofd. Aleksandr Kolarov lukte ook al drie directe vrije trappen. Nog een opvallende statistiek: de Italianen maakten het grootste deel van hun goals (11) in het kwartier na de rust.Roma liet deze winter Florenzi gaan en veel ervaring werd er voor de rechtsachter niet in de plaats gehaald. Drie 21-jarigen kwamen de rangen versterken. Centrale middenvelder Gonzalo Villar werd gekocht van de Spaanse tweedeklasser Elche en Carles Perez en Roger Ibanez worden respectievelijk gehuurd van Barcelona en Atalanta.Die laatste bleef dit weekend tegen zijn moederclub negentig minuten op de bank. Roma verloor met 2-1 en leed duur puntenverlies in de strijd om de vierde plaats en het bijhorende Champions Leagueticket. De ploeg uit de hoofdstad volgt nu al op zes punten. Fonseca speelde in Bergamo wel niet met zijn typeploeg. Zo werden onder meer Peres, Fazio en Spinazzola in de ploeg gedropt.