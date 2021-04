Hoe groot is de kans dat PSG op zaterdag 29 mei de beker met de grote oren de lucht in steekt? Wij zetten de pro's en contra's tegenover elkaar.

Pro: de drietand

Met de creativiteit van Neymar, de snelheid van Kylian Mbappé en de finesse van Angel di María heeft PSG een voorlinie om duimen en vingers af te likken. Geen van de andere halvefinalisten heeft zo'n offensief trio ter beschikking.

De band tussen Mbappé en Neymar werkt, gesteund door de derde in het gild, Di María. Het zal voor City in de halve finale niet volstaan om alleen de aanvoer naar en de ruimte van Mbappé te beheersen.

Pro: talisman Navas

We schreven het eerder al in Sport/Voetbalmagazine: Navas is, zes jaar na zijn Europese debuut bij Real Madrid, nóóit uitgeschakeld in een dubbele Europese confrontatie. In 2016, 2017 en 2018 won hij drie keer de Champions League met de Koninklijke. Bij de 1-4-afgang tegen Ajax in het seizoen 2018/19 stond Thibaut Courtois tussen de palen.

Navas verhuisde in de zomer van 2019 naar PSG en bereikte met het team meteen de CL-finale tegen Bayern München, die wel verloren ging. Dit seizoen blonk hij onder meer uit in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona, toen hij een penalty van ene Lionel Messi stopte, en in de uitwedstrijd op Bayern München. Keylor Navas: een serieuze talisman.

Contra: de afhankelijkheid van Neymar en Mbappé

Van de 21 goals die de Parijzenaars in Europa maakten, kwamen er 14 van Neymar en Mbappé. Terwijl bij een ploeg als Manchester City het gevaar van alle kanten kan komen, volstaat het voor de tegenstander van PSG om die twee te neutraliseren. Dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan...

Contra: het groentje Pochettino

Zijn eerste prijs als trainer is binnen: op 13 januari won PSG onder zijn leiding de Franse supercup tegen Olympique Marseille met 2-1. Dat smaakt naar meer, maar in de competitie loopt het alvast niet van een leien dakje: er moet nog een achterstand van drie punten goedgemaakt worden op Lille. En in de Coupe de France staat er volgende woensdag een kwartfinale tegen Angers op het menu.

Kortom, het zijn de weken van de waarheid voor Pochettino, met om de drie dagen een wedstrijd. De 49-jarige Argentijn gaat goed om met druk, maar de vraag is of hij deze keer zijn troepen naar de langverwachte trofee, die met de grote oren, kan leiden. De ervaring die Guardiola en Zidane wél hebben, heeft hij alleszins niet. Twee jaar geleden kwam hij er met Tottenham heel dicht bij, maar in de finale tegen Liverpool bleek de citroen uitgeperst.

