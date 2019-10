Woensdag heeft de Bulgaarse politie zes supporters opgepakt die zich racistisch uitlieten tijdens de EK-kwalificatiematch tegen Engeland.

Na de racistische incidenten van maandag in de hoofdstad Sofia tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland, heeft de Bulgaarse politie woensdag vier supporters gearresteerd.

Het zestal wordt ervan verdacht deel uit te maken van een groep fans die zich misdroeg tijdens de interland. Ze lieten oerwoudgeluiden horen en brachten de nazigroet. Daarnaast gooiden ze objecten op het terrein en verstoorden ze het volkslied van de tegenstander. Het duel moest daardoor twee keer stilgelegd worden, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6. De Bulgaarse politie verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De Europese Voetbalconfederatie opende dinsdag al de disciplinaire procedure tegen Bulgarije.

Even voordien was bondsvoorzitter Borislav Mihailov al opgestapt. De Bulgaarse premier eiste zijn ontslag na de wedstrijd omdat hij niet genoeg deed om het racisme in de kiem te smoren.

De job van de bondscoach wordt niet bedreigd. Hij ontkende nochtans het racisme van de supporters.