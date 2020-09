AA Gent heeft maandag, een dag voor de belangrijke wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Rapid Wenen, zijn coach Laszlo Bölöni ontslagen. T2 Wim De Decker zal het duel met de Oostenrijkers dinsdag leiden.

De Roemeen was pas 25 dagen in dienst als opvolger van de Deen Jess Thorup.

Bölöni coachte Gent bij drie competitieduels, op Antwerp (1-0 nederlaag), thuis tegen KV Mechelen (1-0 zege) en afgelopen vrijdag bij Eupen (2-1 nederlaag). Een 3 op 9 in de competitie wordt hem dus, daags voor het belangrijke duel in de Champions Leaguevoorronde tegen Rapid Wenen, fataal.

Kritiek

Van bij het begin van zijn aantreden in Gent waren er twijfels rond de persoon van Bölöni. De stijl van de Roemeen zou niet hebben gepast bij het spel van de Buffalo's.

De selectie was gebouwd rond het 4-4-2 systeem van Jess Thorup. Aanvaller Roman Yaremchuk haalde na de 1-0 zege tegen Mechelen op de persconferentie al zwaar uit naar Bölöni en zijn speelstijl.

Trainerswissels

Bölöni is al de derde trainerswissel dit seizoen. Op 17 augustus werd bij RSC Anderlecht Frank Vercauteren bedankt voor bewezen diensten om plaats te maken voor Vincent Kompany. Drie dagen later werd, na een nul op zes de Deen Jess Thorup ontslagen bij vicekampioen AA Gent en vervangen door de Bölöni, die een contract voor twee seizoenen ondertekende in de Ghelamco Arena.

